В Хельсинки спасли женщину, которая плыла в сторону Таллинна

Благодаря полученной от него информации береговая охрана довольно быстро обнаружила женщину в 300 метрах от берега. Женщина была переохлаждена и доставлена в отделение экстренной медицины.

Директор финской службы спасения на воде сказал, что женщина направлялась в сторону Таллинна. На ней был лишь купальник. Точная причина заплыва пока неизвестна.

Береговая охрана отмечает, что сейчас вода уже холодная и без специально снаряжения купаться опасно.