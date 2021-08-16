Новости Эстонии
16.08.2021, 13:31

ВИДЕО Delfi | “Лыжи разъехались в разные стороны”. Таммисте: вотум недоверия Райк пройдет, но также будет выдвинут еще один

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Роман Старапопов
Прийт Симсон
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Депутат Нарвского горсобрания Тармо Таммисте (Центристсккая партия) уверен что инициированный мэру Нарвы Катри Райк вотум недоверия сегодня пройдет.

“У нас есть уверенность, что вотум недоверия пройдет”, — говорит Таммисте. По его словам, на пост градоначальника будет представлена новая кандидатура — Антса Лийметса, который длительное время занимал пост городского секретаря. Таммисте уверен, что у Лийметса достаточно опыта, чтобы занять этот пост.

12 депутатов Нарвского горсобрания — преимущественно из фракции Kesk — подписали заявление о выражении вотума недоверия мэру Нарвы Катри Райк.

Поясняя причину, Таммисте говорит: “Получилось так, что лыжи разъехались в разные стороны. Сейчас будет сложно сохранить ситуацию, которая была. С того момента, как лыжи разъехались, перестал существовать коалиционный договор. Сейчас надо показать свое политическое лицо, это чисто политическая предвыборная борьба. Ничего неестественного или сверхъестественного в этом нет”. Он называет предстоящий вотум недоверия стандартной политической ситуацией.

Как сообщил Таммисте, сегодня будет выдвинут и второй вотум недоверия — заместителю председателя Нарвского горсобрания Нарвы Яне Кондрашовой. Таммисте объясняет это все тем же примером про разъехавшиеся лыжи. “Мы не можем так дальше продолжать”, — говорит он.

В этом году в политическую борьбу в Нарве активно вступила партия EKRE. Будет ли Центристская партия работать с EKRE после выборов, Таммисте ответить не смог. По его словам, во фракции Kesk этот вопрос даже не обсуждался.

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