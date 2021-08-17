Из нарвской девушки в успешного менеджера: Юлия Некрасова о женщинах в бизнесе, отказе от автомобилей и жизни в аренду(7)
Я из Нарвы. В начале 2000-х, после учебы в Тартуском университете, переехала в Таллинн. Семья наполовину эстонская, наполовину русская. К сожалению, домашним языком был русский. В свое время не понимали важности эстонского языка, эстонской школы, садика. Поэтому я прошла через все трудности с учебой и работой. Сейчас, так как семья эстонская, дома говорим только по-эстонски. Все рабочее общение (коллеги, клиенты) только на эстонском языке. Только с некоторыми клиентами иногда получается пообщаться по-русски.
Мой предыдущий опыт работы связан с банковской сферой. Сначала работала в SEB менеджером по клиентам — вела от небольших клиентов до крупных. Затем работала в Unicredit Leasing. Филиал, где я работала, создавался с нуля, вначале нас было человек 10. Каждому приходилось делать работу за нескольких человек, было очень интересно. Занималась новыми, в том числе зелеными технологиями, внедряла новые системы. Так познакомилась с основателем ELMO Rent — Энном Лаансоо-младшим. Хоть и говорят, что деньги не пахнут, для меня очень важно заниматься чем-то значимым, полезным. Каршеринг, зеленая энергия, экология — это важные для меня темы. (Каршеринг — от "автомобиль" и "совместное использование". Краткосрочный прокат автомобилей в городе, когда можно взять машину на улице и оставить ее в любом месте — прим.ред.).
Женщине сложнее быть предпринимателем, чем мужчине?
Мужчины более успешны в бизнесе, потому что они смелее и нахальнее в хорошем смысле. Я видела много примеров, когда мужчины с меньшей компетенцией добивались большего благодаря своей уверенности. Женщины более самокритичны, слишком много думают и копаются в себе. Поэтому, если я чего-то и не достигла, то только из-за своей скромности, а не потому, что я женщина. Власть не дают, ее берут.
А какие сложности были?
Эстонский язык. Но это чисто моя проблема. Конечно, я бы предъявила своей семье претензию. Нужно было уже с детства отдавать меня в эстонский садик. Я считаю, что в Эстонии нужно учиться на эстонском языке. Я уже думаю по-эстонски, но все равно могу допустить ошибки в словах. Это мешает мне жить, от этого я никогда не избавлюсь. Если ты не учился на этом языке, то ты никогда не будешь идеально говорить на эстонском. Хоть мне и дома, и на работе говорят, что я хорошо знаю язык. Хотя, конечно, в жизни это не мешает. Это проблема, которую ты сам для себя придумываешь, никто не будет делать тебе замечания из-за ошибки в падежах.
Расскажите, как вы работаете. Вы мне отвечали на письма в 2 часа ночи.
Это диагноз. Я трудоголик, легко увлекаюсь. У нас бизнес 24/7, машины арендуют круглые сутки. В компании работают почти 20 человек, и теперь, когда мы быстро растем и набираем дополнительный персонал, многие функции получается делегировать. Но в самом начале, когда коллектив был совсем маленьким, многое было просто некому делегировать. Сейчас стараюсь находить больше времени для себя, хотя это у меня и не очень получается.
Сейчас мы маленькая фирма, однако у нас большие планы. Работы очень много, хотим расти, развиваться. Работа никогда не кончается, так как много задач и целей.
Когда Bolt Drive появился на рынке — какие у вас были чувства?
Конкуренция обогащает. Я бы сказала так: в нашем секторе конкурент — это личный автомобиль. Конечно, в краткосрочной перспективе другие каршенинги влияют на нашу фирму. Но это рынок с большим потенциалом. Я глубоко убеждена, что будущее за каршерингом, за sharing economy (экономика раздельного потребления, когда не приобретают, а берут в аренду — прим. ред.). Я считаю, что это гениальное изобретение человечества.
Сейчас даже поварешку можно взять на один раз попользоваться.
Да. Нужно меньше потреблять, меньше покупать. Тогда мы сможем сохранить нашу планету и жить на ней как можно дольше. Статистика говорит, что в Эстонии только 4-5% используют каршеринг постоянно, в Европе чуть-чуть побольше. А готовы были бы 30-40%, если бы эта услуга была удобна для них. Здесь очень много нераскрытого потенциала, в дальнейшей перспективе мы могли бы все перейти на каршеринг и не покупать себе автомобили.
Понятно, каршеринг никогда не будет настолько удобен, как личный автомобиль. Но нужно менять образ мышления: привязанность к автомобилю для людей среднего возраста — это показатель статуса, они привязаны к машине, любят ее. У молодых, к счастью, этого нет. А ведь машина — это всего лишь способ передвижения из пункта А в пункт Б.
Сейчас можно не покупать себе машину?
Конечно. Естественно, каршеринг неудобен для жителей окраины. Но если ты живешь в центре, то, я считаю, грех иметь машину. Хотя наша семья сама грешит, у нас есть автомобиль. Сапожник без сапог — не могу своего спутника пока убедить, что нам уже не нужен автомобиль, можно взять такси, каршеринг, самокат, велосипед.
Главная проблема ELMO Rent — машину можно взять только с определенной точки.
Да, и этому есть историческое объяснение. Так как мы всегда работали с электромобилями, то наши модели 3-5 лет назад должны были находиться рядом с зарядными устройствами. Сейчас в нашем автопарке уже есть модели с зарядом на 250-300 километров. Их можно оставлять в любом месте, не обязательно рядом с зарядкой.
В настоящий момент мы специально не перешли на модель каршеринга, когда машину можно оставлять в любом месте. Мы смотрим дальше. У конкурентов больше автопарки, глубина кармана инвесторов позволяет купить сразу 300-400 автомобилей и раскидать их по городу и тем самым обеспечить доступность. Мы не можем так сделать, у нас нет таких финансовых возможностей, да и окружающей среде такой подход — заполонить город автомобилями — наносит только вред.
Мы уже думаем и работаем над тем, чтобы самим приходить к клиенту — к концу года наши машины благодаря технологии дистанционного управления будут сами приезжать домой к клиенту.
Как это работает?
Дистанционный оператор будет управлять автомобилем и по заказу подвозить его к нужному месту. Это промежуточное решение на пути к автономно движущемуся автомобилю, и мы развиваем эту технологию. Собираемся применить ее в своей бизнес-модели.
За это нужно будет доплачивать?
Сложно сказать, как мы построим эту услугу. Будет ли это чуть дороже, так как это чуть удобнее, или по стандартной цене — это чисто технический вопрос.
Сейчас у Bolt Drive очень низкие цены.
Ключевое слово — сейчас. Это политика Bolt — выйти на рынок и демпинговать цены, оставив после себя выжженное поле. Годовой отчет показывает, что они в убытке. У них цель — рост, а не быть в плюсе. Ты должен показать быстрый рост, только это имеет значение для инвесторов.
Почему у Bolt все получается? И самокаты, и еда, и каршеринг.
Конечно, они большие молодцы, но немаловажно и то, что предприятие хорошо капитализировано, у них большие финансовые возможности. Они получают большие средства от инвесторов. Плюс сильная команда, сильное руководство. Bolt начинался как приложение. Им всегда проще расти, чем капиталоемкому бизнесу. В самом начале Bolt не инвестировал в основное имущество, у них было лишь приложение, а таксисты ездили на своих машинах. Теперь, на рынке каршеринга, им нужно инвестировать в приобретение автомобилей. Нас еще нельзя сравнивать с ними, так как у нас достаточно капиталоемкий бизнес, мы не можем так быстро расти, как они.
Мы пересядем на электромобили?
Сейчас в Эстонии всего 2000 электроавтомобилей. Да, государство предлагает квоты на их покупку. Большое спасибо, что есть квоты и скидки. Однако в условиях прописаны нормы по пробегу — за четыре года ты должен проехать 80 000 км. Я хочу посмотреть на городского человека, который проезжает 20 тысяч километров в год. Через 4 года государство посмотрит, и если на одометре не будет 80 тысяч, то разницу ты должен будешь вернуть деньгами. Идея была хорошая, но получилось как всегда. Можно было лучше продумать систему поддержки покупки э-автомобилей.
Все мои друзья инвестируют — сейчас это удобно делать через приложения. Как вы инвестируете?
Меня больше интересуют такие акции, которые дают адреналин. Где влияет любая новость, где высокая волатильность, где быстро все меняется. Мой cпутник инвестирует по-другому, он делает это основательно, минимум на 5 лет. Он при инвестировании ищет стабильную доходность, а я скорее ищу адреналин, хотя и для меня доходность, конечно, важна.
Не секрет, что самые доходные портфели, самые успешные инвесторы — когда человек купил акции и либо забыл о них, либо умер. Самое худшее — продавать в неправильный момент. Нужный момент для покупки легко выбрать, а продать уже сложнее. Эмоциональное "дергание" — самое худшее. Если акция начинает падать, то лучше собрать волю в кулак и ждать, а не продавать на падении.
Какая минимальная сумма для инвестиции?
Консультанты могут сказать — главное начать, можно и с 10, и с 20 евро. Но мы прекрасно знаем, что снимается плата за сделку, обслуживание. В этом нет смысла. Я минимально инвестирую около 2000-2500 евро. С совсем маленькими суммами уже неинтересно. Это не совет, это мой опыт. Я не консультант. Поэтому ни в коем случае не используйте мои слова как инвестиционный совет, каждый человек должен оценить свою готовность к риску сам.
Зачем вы инвестируете?
Конечно, чтобы увеличить денежные накопления. Сейчас большая инфляция, если деньги будут лежать на счету — их съест инфляция. В целом для меня важен путь, а не конечный результат, это интересно.
Вы много зарабатываете в ELMO Rent?
Я один из собственников. Моя мотивация — рост наших акций. Моя мотивация не в зарплате. Когда я перешла из банковского сектора сюда, то я потеряла в зарплате. Это было нормально для меня. Зарабатывать какую-то сумму — не сама цель, важен рост компании к концу года, через 5, 10 лет. Чем больше мы растем, тем больше увеличивается благосостояние собственников.