ВИДЕО | В Таллиннском зоопарке шакал загрыз овцу

Директор зоопарка Тийт Маран говорит, что теперь необходимо поймать животное, пока оно не успело наделать еще дел. Поскольку опыта ловли шакалов у эстонских специалистов нет, то будут испробованы разные методы.

”Если мы сможем поймать шакала и найдем средства для того, чтобы построить ему приличный вольер и содержать его, то он сможет пополнить ряды наших постоянных обитателей”, — отметил Маран. По его словам, строительство вольера обойдется в 15 000-20 000 евро.