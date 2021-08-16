Клинические испытания очень популярного в Эстонии назального спрея BioBlock приостановлены

Препарат производится в Эстонии из молока коров, получаемого после отела. В создании препарата участвует консорциум, в который входит тартуская фирма Icosagen, производитель AS Chemi-Pharm, производитель продукции из мока OÜ Teadus ja Tegu, расположенная в Тартумаа и действующая в качестве испытательного полигона Эстонского университета естественных наук ферма Eerika Farm и Тартуский университет.

О том, как производится этот натуральный препарат, ранее говорилось мало. Единственным биологически активным компонентом спрея является коровье молозиво. Его получают в коровниках фермы Eerika, где беременным коровам вводят антигены коронавируса, чтобы непосредственно перед отелом их организм начал вырабатывать в молоке антитела к коронавирусу IgG/IgA. Сами ученые называют этом процесс гипериммунизацией.

Оказывается, согласно первоначальному разрешению, как отелившиеся коровы, так и новорожденные телята должны подвергаться немедленному умерщвлению. Пока этого не делалось. По словам оперативного директора Icosageni Андреса Товера, они ходатайствовали о том, чтобы им было разрешено и дальше использовать участвовавших в исследовании животных. Товер отметил, что иммунизация антигенами SASR-COV-2 не меняет качество жизни коров к худшему. По сути они живут так же, как обычные коровы.

Немного сложнее обстоят дела с судьба телятами. Icosagen ходатайствовала о разрешении включить их в обычное стадо, но решения пока нет. По словам Товера, исследования показывают, что антитела к SARS-COV-2 у телят не выявляются и результаты вселяют надежду на то, что разрешение будет получено.

Что касается клинических исследований на людях, то они были временно приостановлены в начале лета в связи с низкой заболеваемостью.

Восстановление испытаний планируется осенью. Если ранее предполагалось, что в нем примут участие только не вакцинированные люди, то теперь планируется привлечь и вакцинированных.