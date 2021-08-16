Новости Эстонии
16.08.2021, 08:19

Соцдемы: автобусными остановками на Лаагна теэ могут пользоваться не все

 (5)
Foto: Tiit Blaat
Таллиннские социал-демократы проведут в понедельник, 16 августа в 15.00 на мосту Lindakivi (со стороны центра культуры Lindakivi) акцию, чтобы обратить внимание на серьезные проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются люди с особыми потребностями, мамы с колясками и пожилые в Ласнамяэ и других районах города.

”Для нас тема удобства и безопасности передвижения является крайне важной. В Таллинне принимались и хорошие, и плохие решения, но, к сожалению, нынешняя городская власть за несколько десятилетий так и не решила очень важную проблему — люди с особыми потребностями, родители с колясками и пожилые не могут пользоваться автобусными остановками на Лаагна теэ, поскольку спуск с мостов или подъем на них является опасным, неудобным или даже невозможным”, — сказал председатель таллиннского округа Социал-демократической партии, кандидат на пост мэра Раймонд Кальюлайд.

По словам председателя ласнамяэского отделения Социал-демократической партии Кирилла Клауса, сажать цветы на мосту Lindakivi, безусловно, нужно, но гораздо важнее сначала решить реальные проблемы людей. ”Деньги у города есть. Всё — вопрос приоритетов. Я приглашаю старейшину Ласнамяэ Владимира Света на нашу акцию и на месте убедиться, что проблема действительно очень серьезная. Причем мосты над Лаагна теэ — лишь один пример. В Ласнамяэ много и других мест, где пешеходам практически невозможно безопасно передвигаться”, — отметил Клаус.

Оставить комментарий Читать комментарии (5)