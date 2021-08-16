Керсти Кальюлайд заявила о готовности баллотироваться на второй срок

По словам Кальюлайд, тем самым она создает своего рода надежный фундамент для дальнейших дискуссий. "Таким образом, все знают, что, если другие устремления и поиски не принесут результата, то я не скажу "нет" своему народу", — передает RusERR слова президента, сказанные в интервью Postimees.