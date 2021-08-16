16.08.2021, 07:57
Керсти Кальюлайд заявила о готовности баллотироваться на второй срок(78)
Foto: Kiur Kaasik
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подтвердила, что готова баллотироваться на второй должностной срок.
По словам Кальюлайд, тем самым она создает своего рода надежный фундамент для дальнейших дискуссий. "Таким образом, все знают, что, если другие устремления и поиски не принесут результата, то я не скажу "нет" своему народу", — передает RusERR слова президента, сказанные в интервью Postimees.
Пока у правящих партий нет официального кандидата. Оппозиционная EKRE хочет видеть в роли главы государства бывшего спикера парламента Хенна Пыллуааса, но для выдвижения его кандидатуры во время выборов президента в Рийгикогу консерваторам не хватает двух голосов.