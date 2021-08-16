Звонок с обязательствами: эстоноземельцам навязывают по телефону товар, от оплаты которого сложно отказаться

Отличие данной схемы в том, что потребитель не ищет ничего сам, никуда не ходит и не интересуется товаром. В один прекрасный день ему просто звонят по телефону и уговаривают что-то приобрести. Он соглашается, а затем получает товар и счет.

А после — еще товар и счет, и еще, и еще… Счета сыплются, как из рога изобилия, а человек не знает, как это все прекратить.

Дорогая зубная щетка

”9 декабря прошлого года мне позвонили из некоей фирмы и предложили купить зубную электрическую щетку Super Living за 15 евро. Уговаривали, уговаривали, и я согласился. Больше ни о чем разговоров не было, — рассказывает Анатолий Денисов, которому 70 лет. — Где-то через месяц, в январе, мне прислали эту зубную щетку. Я ее оплатил, как положено, и успокоился”.

Прошло два месяца, и вдруг пенсионеру пришел еще один пакет от фирмы Dentle, торгующей продукцией Super Living. Так как мужчина больше ничего не заказывал, то был посылке очень удивлен.

”Я вскрыл ее, а там — насадки для этой щетки, и оплатить надо уже 27 евро. Представляете? — возмущается Анатолий. — Я пошел с этим пакетом на почту. Объяснил, что так как я это не заказывал, то хочу отправить назад. Мне пришлось заплатить около двух евро за то, что я вскрыл этот пакетик, но я на почте его отдал. А через два месяца мне пришел еще один точно такой же пакетик! И на почте мне сказали, чтобы я сразу им приносил то, что придет”.

Прошло еще два месяца, и примерно в мае Анатолий снова получил злополучную посылку от Dentle. Он снова отнес ее на почту, а в июне ему начали звонить из фирмы и требовать, чтобы пенсионер оплатил счета.

”Я им стал объяснять, что я все вернул, и мне не нужны эти насадки. Они мне: ”У нас с вами был договор, и вы согласились оплачивать”. Я никакого договора не составлял и не подписывал! А они мне: ”Нет, вы заказали зубную щетку, а к ней прилагаются насадки, и вы должны их оплатить. Шесть пакетов по две насадки”. Ну разве это нормально?” — возмущается пожилой мужчина.