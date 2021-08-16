Кругом вода: почему дожди в Таллинне приводят во многих районах к потопам?(17)
Из-за сильнейшего наводнения в Европе погибло не менее 209 человек — 169 в Германии, 36 в Бельгии, один в Италии, один в Австрии, два в Румынии, и сотни человек пропали без вести. Серия наводнений случилась из-за того, что по причине сильных ливней несколько рек вышли из берегов. Сотни тысяч человек остались без электричества, повреждены коммуникации и жилые дома. В некоторых городах даже были зафиксированы перебои с питьевой водой. Масштабы катастрофы поистине ужасают.
В Эстонии подобного не случалось, у нас не было проливных дождей, из-за которых реки выходили бы из берегов. Но в Таллинне в разных районах случаются наводнения и при менее серьезных ливнях. Затопленными оказываются целые улицы, причем даже те, что были построены недавно. Проблема повторяется из года в год, и страшно даже подумать, что будет, если вдруг на нашу страну обрушится такой же циклон, как недавно был в Европе.
Улицы в воде
В столице есть несколько мест, которые в дождь постоянно затапливает. Это, например, шоссе Ярвевана, начало Лаагна теэ, улица Таммсааре, бульвар Сыпрузе, тоннель Юлемисте, Вильде и Рейди теэ… И в каждом районе найдутся еще улицы, жители которых в дождь сталкиваются с потопами.
”Улица Сипельга пролегает перпендикулярно бульвару Сыпрузе. И каждый раз, когда идут дожди, на бульваре Сыпрузе образуется река. Когда этот поток мчится по Сыпрузе, то он затекает и на соседние улицы. Между Сипельга и Сыпрузе нет никаких препятствий, поэтому вода затекает на Сипельга и затапливает ее полностью. В воде стоят дома, машины… Даже электрический щит оказывается наполовину затоплен. Что будет, если произойдет замыкание? А ведь достаточно было бы установить лежачего полицейского, чтобы на Сипельга не затекала вода! Жители жаловались в управу района, но безуспешно: как только идет дождь, на улице снова потоп”, — жалуется Евгений.
”Рейди теэ — новая улица. И я не понимаю, почему после дождя там всегда потоп. Причем даже ливень не обязателен — любой грибной дождик приводит к наводнению на этой улице. Проектировали-проектировали эту дорогу, даже какую-то навороченную насосную станцию, помнится, там строили для отвода воды, а проблема все равно не решилась. Как так может быть?” — возмущается Геннадий.
”А мы один раз попали прямо в наводнение в тоннеле Юлемисте. Новый тоннель, казалось бы, должны быть продуманы стоки, проведена хорошая канализация, ведь тоннель — это совсем не то, что открытая дорога, — отмечает Александра. — Но нет, и его в дождь затапливает. Естественно, когда там образуется вода, движение по тоннелю уже невозможно. Удивляет, что такое происходит даже не в Старом городе, где старая канализация, а на новых трассах”.
Климат изменился
”Одна из причин затоплений — изменившийся в последние годы характер осадков: за последнее десятилетие дожди стали интенсивнее и ”точечнее”. То есть за короткое время в одном месте выпадает очень большое количество осадков, и ливневая канализация не может принять объем поступающей воды. Пример — 6 июля 2021 года, когда в центре города примерно за 30 минут выпало 17 мм осадков, что составляет более половины июльской нормы для Эстонии, — комментирует проблему Тармо Сульг, заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. — В настоящее время из-за потепления климата осадки стали выпадать чаще, чем раньше”.
Вторая причина, которая обусловливает затопления, — городская канализация базируется на системе тоннельных коллекторов, и в 60‑х гг. была спроектирована общесплавной. Сульг отмечает, что таллиннская стратегия отвода ливневых вод предусматривает, что систем общесплавной канализации больше строиться не будет, и постепенно мы перейдем на систему раздельной канализации.
”Реконструкция городской системы отвода ливневой воды — долговременный процесс, и он требует большой реконструкции трубопровода и улиц, — говорит чиновник. — Чтобы осадочные воды попадали в море, нужно проложить маршрут и нужен водоприемник-коллектор осадочных вод до моря. Коллектор должен быть достаточно большим, чтобы суметь принять весь направляющийся туда с окрестностей поток осадочных вод. Например, от перекрестка Сипельга и Сыпрузе до моря — три километра птичьего полета (т. е. по прямой). Однако система канализационных труб значительно длиннее”.
Новые коллекторы уже строят
Начиная с 2005 года, по словам Сульга, были составлены различные схемы отвода ливневых вод по районам. Чтобы отделить осадочные воды от системы сточных вод, были также построены новые коллекторы.
”На сегодняшний день построена насосная станция Рейди теэ вместе с коллектором, это приемник осадочных вод для всего центра города. Также ведутся работы по строительству трубопровода на улице Поска. В ближайшие годы такие коллекторы будут построены на улицах Пронкси, Лийвалайа, Мерелахе, Эндла, — перечисляет Тармо Сульг. — Для того, чтобы обозначить решения по отводу ливневых вод, сейчас составляется программа развития таллиннской системы канализации и водопровода, которая должна задать направления для создания системы отвода осадочных вод в условиях меняющегося климата”.
Помимо коллекторов, отмечает он, в районах можно применить и локальные решения: уравнительные резервуары, увеличение доли зеленых территорий, системы канав и прудов в городской среде, строительство спецколлекторов, которые во время экстренных ситуаций могли бы принимать поступающую воду.
А вот повышение уровня дорог, по словам чиновника, не поможет, поскольку из-за этого вода с улиц устремится на участки недвижимости, из-за чего повысится опасность затопления домов.
”Для устранения проблемы ливневых вод нет быстрых и работающих решений, но город работает над поиском этих решений и строит системы отвода осадочных вод в соответствии с возможностями бюджета”, — подытоживает Тармо Сульг.
Дорого и невозможно
Владислав Кульков — директор фирмы OÜ TILTS Eesti Filiaal, которая занимается проектированием и строительством мостов, виадуков, путепроводов и других сооружений. По его словам, проблема затопления улиц во время дождя — слишком сложна, и для ее радикального решения требуется столько денег и времени, что решение пока можно считать невозможным.
”С этим никто ничего не сможет сделать, потому что общая мощность канализаций, в том числе ливневой канализации, которая принимает всю воду, ограничена. И когда идет многократно превышающий нормы приток воды, канализация не успевает его пропускать. В Таллинне в ливневой канализации есть трубы диаметром 3,2 м. Такие есть на площади Вабадузе, например. Это как раз место, куда все стекает. В Тарту тоже есть такие трубы на отдельных участках. Они не по всему городу, а только в местах, куда стекает вода с других мест. Приемная точка у нас находится на Пальяссааре, все сливается туда. Когда она перестает принимать, не справляется, все накапливается в промежуточных точках”, — объясняет Кульков.
Он приводит в пример Европу, где точно такие же проблемы с ливневой канализацией.
”Я много раз был в Киеве, там то же самое. Там такая холмистая местность, вода стремится сверху вниз, и, если выпадает много осадков, никто ничего сделать не может. Это надо увеличивать мощность канализации, делать еще одну-две таких, но такой возможности просто нет, — заявляет специалист. — Бывает, что в некоторых местах скапливаются поверхностные воды. Но это означает, что при постройке не были предусмотрены уклоны. Однако это другое дело”.
С небольшими дождиками, по словам Кулькова, ливневая канализация справляется, и на новых улицах и дорогах для этого предусматривают коммуникации.
”Проблема случается, когда вся система дает сбой, потому что заполняется одномоментно, и тогда скопление вод происходит в самых нижних точках. Даже если мы увеличим диаметр труб, очистные сооружения на Пальяссааре не будут успевать принимать поток воды, — подчеркивает специалист. — На Штромке возле красной высотки напротив пляжа торчит странная труба. Это — канализационная труба, своего рода колодец. Здесь используется принцип сообщающихся сосудов, чтобы вода не выливалась на дорогу. Когда большой дождь, бывает, что эта труба наполовину заполнена водой — появляется напор, который вызван не давлением, а подъемом общего уровня воды в городе”.
Владислав Кульков подтверждает: город ничего не может сделать с проблемой затопления во время сильных дождей.
”У нас нормальная система канализации, рассчитанная на обычные условия. Но если воды приходит больше нормы, система не справляется. Это надо вложить миллиарды, чтобы построить дублирующую систему на случай больших дождей. Ущерба от подтоплений будет меньше, чем надо на такую систему потратить денег”, — резюмирует Кульков.
Зеленые зоны вместо парковок
Адъюнкт-профессор института строительства и архитектуры Таллиннского технического университета (TalTech) Ивар Аннус рассказывает, что городские ливневые системы (трубопроводы, канавы, насосы) проектируют и моделируют с учетом интенсивности дождей, указанной в стандартах. А стандарты составлены на основе данных долгосрочных наблюдений.
”Однако за последнее десятилетие мы увидели, что в результате изменения климата осадки стали более локальными и интенсивными и во много раз превышают стандарты при проектировании. В результате возникают наводнения, потому что трубы не могут принять такое большое количество воды за такое короткое время, — констатирует Аннус. — Чтобы предотвратить наводнения, существующие трубы, конечно, можно было бы заменить на более крупные, что не является гидравлически или экономически целесообразным решением. Скорее, мы должны подумать о том, как уменьшить так называемый пиковый поток во время сильных дождей”.
С другой стороны, по словам специалиста, больше внимания следует уделять комплексному городскому планированию, которое позволяет оценить, как изменения в городском пространстве влияют на функционирование инфраструктуры. Например, увеличивает ли, и насколько, добавление некоторого нового торгового центра или асфальтированной парковки риск затопления в том или ином городском районе.
”Инженеры и ученые уже отреагировали и отредактировали стандарты для систем отвода ливневых вод, где впервые ссылаются на рекомендацию учитывать влияние изменения климата при проектировании, — отмечает адъюнкт-профессор TalTech. — Тем не менее, мы должны учитывать, что в густонаселенных районах обычно не хватает места для строительства крупных зелено-синих инфраструктурных решений (пруды, парковые зоны, которые частично заполняются водой в случае дождя и т. д.), поскольку в стесненные условия нужно вместить потребность в мобильности, сети и трассы, пожелания землевладельцев и т.д”.
Проекты будущего
Варианты, отмечает специалист, есть разные, и, по сути, на многое влияет конкретное место, о котором речь.
”Есть места, где зеленые решения подходят лучше всего, потому что они могут справляться с большим количеством воды, а также способствуют улучшению среды обитания. Но, конечно, есть и места, где только одними дождевыми клумбами и сточными прудами проблему не решить. Поэтому следует рассмотреть возможность изменения управления существующими системами, чтобы трубопроводы ливневой канализации функционировали даже во время проливных дождей”, — заявляет Ивар Аннус.
Он рассказывает, что в качестве нового решения TalTech разработал концепцию так называемых интеллектуальных систем ливневой канализации, с помощью которых можно непрерывно оценивать деятельность системы и при необходимости вмешиваться, чтобы отвести воду из подверженных наводнениям территорий в районы, где пропускная способность трубопровода выше и в данный момент гарантирована.
Решения, разработанные TalTech, планируется в ближайшие годы опробовать в городах Эстонии в рамках университетского проекта DEPART.
”Также в проекте NOAH мы разработали интегрированный инструмент городского планирования, который можно использовать для оценки эффективности систем ливневых вод в различных климатических сценариях и для анализа влияния новых разработок на функциональность существующей инфраструктуры уже на этапе планирования”, — добавляет Ивар Аннус.