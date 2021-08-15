15.08.2021, 18:56
Юри Мыйз: новый президент должен подавлять "другую Эстонию"(48)
Foto: Jaanus Lensment
Предприниматель и бывший политик Юри Мыйз сказал в интервью радио Äripäev, что новый президент страны должен бороться с представителями т.н. "другой Эстонии" - например, противниками вакцинации и строительства Rail Baltic, передает dv.ee.
На вопрос, какими качествами должен обладать новый глава государства, Мыйз ответил: "Будущий президент должен больше подавлять "другую Эстонию". Сейчас она воспряла: все эти противники вакцинации, сторонники Трампа, "разрушители" пенсионной системы, противники строительства железной дороги... ".
"В демократии у каждого должны быть возможности, но это, в конечном итоге, подорвет наше благосостояние и устойчивость. Это вопрос, которым мог бы также заняться будущий президент", - заявил Мыйз.