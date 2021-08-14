Объем производства возобновляемой электроэнергии Enefit Green увеличился в июле по сравнению с предыдущим месяцем

Большая часть произведенного объема приходилась на ветряные электростанции в Эстонии и Литве, где в июле было произведено 47 гигаватт-часов возобновляемой электроэнергии. Производство ветряной энергии было на 34 процентов выше, чем в предыдущем месяце, но на 33 процент ниже, чем за тот же период прошлого года. Этим летом объемы ветряной энергии были ограничены по причине преобладающей в странах Балтии погоды с высоким давлением, вследствие которой ветровые условия были более скромными по сравнению с тем же периодом 2020 года.

”Постоянная теплая воздушная масса в июле, скорее всего, понравилась отдыхающим, но ее наличие означало уменьшение работы наших ветряных турбин на треть по сравнению с прошлым годом. Это позволило нам сосредоточиться на работах по обслуживанию, чтобы лучше подготовиться к осеннему сезону”, — прокомментировал председатель правления Enefit Green Ааво Кярмас.

”Когда меньше ветра и, следовательно, меньше ветряной энергии, биржевые цены на электроэнергию обычно выше. С другой стороны, в прошлые выходные мы уже видели, что, когда ветровые условия улучшаются, рыночная цена на электроэнергию реагирует на это резким снижением”, — добавил Кярмас.

Производственный портфель Enefit Green разнообразен. В отличие от ветра, солнца в июле было больше по сравнению с прошлым годом. В июле солнечные парки в Польше и Эстонии произвели почти 4 гигаватт-часа возобновляемой электроэнергии, что на 5 процентов больше, чем годом ранее. Вклад станций совместного производства в июле составил 8,5 гигаватт-часов электроэнергии.

Enefit Green — дочернее предприятие концерна Enefit в области возобновляемой энергии, действующее на четырех рынках — в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, которое в настоящее время владеет в общей сложности 22 ветропарками, 38 солнечными электростанциями, 4 станциями совместного производства, заводом по производству пеллет и гидроэлектростанцией. В 2020 году компания произвела в общей сложности 1,35 тераватт-часа (ТВтч) электроэнергии.

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