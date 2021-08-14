В Нарве к Центристской партии присоединилось девять инициативных человек

”Центристская партия — сильная партия. К нам присоединились люди с богатейшим опытом управления и они хотят участвовать в обсуждении городских проблем, которые нуждаются в решении. К Центристской партии в Нарве за последнее время присоединилось очень много деятельных людей, которые знают, что Центристская партия выполняет свои обещания. Ясно, что если между местной и государственной властью есть хорошее сотрудничество, то городу от этого намного больше выгоды, чем от избирательных союзов, у которых отсутствует прямой контакт с партиями. Уже сейчас мы можем сказать, что строительство новой Нарвской больницы, реновация Нарвской Александровской церкви и строительство нового футбольного холла являются приоритетами для Центристской партии на следующих обсуждениях госбюджета”.

Член городского собрания и бывший мэр Нарвы Владимир Мижуй делает акцент на поддержку пенсионеров со стороны центристов. ”За то время пока Центристская партия находится в правительстве, средняя пенсия по старости выросла в среднем на 160 евро — это является очень большой помощью пенсионерам. Будучи пенсионером, я уверен, что при центристах пенсии по старости будут расти и в дальнейшем. Этот курс надо держать, так как люди, у которых за спиной большой рабочий стаж, заслужили достойную старость”, — говорит Владимир Мижуй.

Член городского собрания и директор детского сада Чиполлино Светлана Лешихина добавляет, что Центристская партия очень много сделала в сфере образования, особенно на благо детей. ”На треть выросли зарплаты учителей, минимальная ставка учителя выросла на 350 евро и составляет 1315 евро. Зарплаты учителей детских садов приравнена к зарплате школьных учителей”, — говорит Светлана Лешихина.