В Нарве к Центристской партии присоединилось девять инициативных человек(3)
”Центристская партия — сильная партия. К нам присоединились люди с богатейшим опытом управления и они хотят участвовать в обсуждении городских проблем, которые нуждаются в решении. К Центристской партии в Нарве за последнее время присоединилось очень много деятельных людей, которые знают, что Центристская партия выполняет свои обещания. Ясно, что если между местной и государственной властью есть хорошее сотрудничество, то городу от этого намного больше выгоды, чем от избирательных союзов, у которых отсутствует прямой контакт с партиями. Уже сейчас мы можем сказать, что строительство новой Нарвской больницы, реновация Нарвской Александровской церкви и строительство нового футбольного холла являются приоритетами для Центристской партии на следующих обсуждениях госбюджета”.
Член городского собрания и бывший мэр Нарвы Владимир Мижуй делает акцент на поддержку пенсионеров со стороны центристов. ”За то время пока Центристская партия находится в правительстве, средняя пенсия по старости выросла в среднем на 160 евро — это является очень большой помощью пенсионерам. Будучи пенсионером, я уверен, что при центристах пенсии по старости будут расти и в дальнейшем. Этот курс надо держать, так как люди, у которых за спиной большой рабочий стаж, заслужили достойную старость”, — говорит Владимир Мижуй.
Член городского собрания и директор детского сада Чиполлино Светлана Лешихина добавляет, что Центристская партия очень много сделала в сфере образования, особенно на благо детей. ”На треть выросли зарплаты учителей, минимальная ставка учителя выросла на 350 евро и составляет 1315 евро. Зарплаты учителей детских садов приравнена к зарплате школьных учителей”, — говорит Светлана Лешихина.
”Заметно выросла поддержка многодетных семей. Центристская партия начала выплачивать дополнительное пособие для таких семей. Если в семье растет от трех до шести детей, то ежемесячное дополнительное пособие составляет 300 евро. Если семь и больше детей, то дополнительное пособие составляет 400 евро в месяц. Также заметно выросло пособие для детей с ограниченными способностями, которое начисляется в зависимости от степени тяжести инвалидности. Роль Центристской партии в этих вопросах была очень весомой”.
Сергей Львов, член городского собрания и руководитель целевого учреждения ”Narva Sadam”, подчеркивает, что Ида-Вирумаа всегда был промышленной зоной. ”Здесь был представлен весь спектр опасных отраслей промышленности”, — добавляет он.
”Не удивительно, что у нас, как и во многих других местах в Эстонии, очень большое количество людей с хроническими заболеваниями и ограниченными возможностями. К сожалению, возраст людей с ограниченными возможностями ”молодеет”. Безработица и другие стрессовые ситуации только усугубляют проблему. У нас нет реабилитационных центов, и я убежден, что подобное учреждение с международным статусом, нужно построить в ближайшее время в Нарве. Я очень надеюсь, что это станет одним из приоритетов нашего правительства”.
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