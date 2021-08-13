13.08.2021, 17:54
Полиция не считает необходимым ограничивать доступ пешеходов к президентской резиденции(24)
Foto: Rauno Volmar
Движение пешеходов перед президентской резиденцией в Кадриорге ограничивать не нужно, но в отношении транспортных средств следует ввести ограничения, считают в Департаменте полиции и погранохраны, пишет rus.err.ee.
"Речь идет о профилактической мере, чтобы избежать инцидентов", — объяснил ERR глава бюро безопасности Департамента полиции и погранохраны Вальтер Пярн.
По оценке Пярна, полиция может проконсультировать проектировщика: "Решение, как сделать так, чтобы ограждение подходило к окружающей среде и соответствовало нормам безопасности и Департамента защиты памятников старины, должен принять проектировщик".
В четверг президентская канцелярия представила план реновации резиденции и Розового сада, в том числе строительства ведущей в президентский дворец галереи.