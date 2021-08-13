13.08.2021, 09:42
Ханс Луйк увеличил долю своего участия в издательском концерне Ekspress Grupp(4)
Foto: Kiur Kaasik
Официально получила завершение сделка, по которой издатель и предприниматель Ханс Луйк приобрел у финского инвестиционного фонда KJK Fund SICAV-SIF акции Ekspress Grupp в размере 13%.
В результате сделки доля Луйка в Ekspress Grupp увеличилась до 73,23%.
Договор о продаже был подписан 29 июня. Официально сделка была завершена и акции переданы новому владельцу 12 августа.
Пакет акций в размере 25,86% принадлежит Луйку как частному лицу, а остальные акции он контролирует через принадлежащую ему фирму HHL Rühma.