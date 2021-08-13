От культуры до политики - 133 темы для дискуссий! Сегодня в Пайде стартует Фестиваль мнений

На нынешнем фестивале будет 17 дискуссионных площадок, на которых пройдет в общей сложности 133 дискуссии. Фестивалю добавит энергии отличная культурная программа, в рамках которой можно будет ознакомиться с различными выставками, насладиться фильмами в уличном кино Elektriteater и приятной музыкой — от акустического звучания в исполнении лидеров Dagö до чувственного соула Rita Ray.

Сразу несколько нововведений нынешнего Фестиваля мнений связано с дискуссиями на политические темы. Партии больше не находятся на отдельных площадках — вместо этого создана единая Площадка политики, на которой проводятся дебаты между представителями различных партий. За каждой дискуссией на этой площадке будут наблюдать эксперты, задача которых — следить, чтобы обсуждение опиралось на факты.

Помимо уже ставших традиционными пятничных дебатов лидеров парламентских партий и дискуссии с участием депутатов Европарламента в субботу утром, вечером субботы состоятся также дебаты на тему президентских выборов. В пятницу вечером, после дебатов лидеров парламентских партий, в Фестивальном клубе состоится ретроспектива эстонской политической рекламы.

Также в рамках Фестиваля мнений впервые пройдет проект уличного искусства, в результате которого произведения молодых эстонских стрит-артистов заполнят стены пайдеских домов и электрощитов, а каждый желающий сможет поучаствовать в создании совместного уличного произведения искусства под руководством художницы Крислин Виркус.

Информация о прямых трансляциях с дискуссий Фестиваля мнений доступна на странице https://arvamusfestival.ee/otse/.

Организаторы следуют всем установленным Правительством Эстонской республики ограничениям — вход на фестиваль свободный для всех вакцинированных от COVID-19, переболевших этой болезнью или имеющим отрицательный результат теста на COVID-19 посетителей.