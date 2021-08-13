Эстония закажет еще один паром

Прежде всего паром будет предназначен для обслуживания линии на Сааремаа (переправа Виртсу - Куйвасту).

По словам министра экономики Таави Ааса, необходимость заказа еще одного, пятого парома новой серии, высветил недавний инцидент с судном Tõll, когда в результате аварии при швартовке теплоход вышел в пик сезона из строя.

Согласно планам, во второй половине 2022 года будет готов проект, предположительно к работе новый паром приступит к концу 2024 года.

Это будет гибридное судно, способное идти и на электроэнергии, обладающее ледовым классом.