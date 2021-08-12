12.08.2021, 17:08
Прощание с поэтом и переводчиком Яаном Каплински состоится в воскресенье
Raivo Tasso
Прощание с известным эстонским поэтом, публицистом, переводчиком и философом Яаном Каплински (22 января 1941 — 8 августа 2021) состоится в это воскресенье, 15 августа, с началом в 14.30 в тартуской церкви Святого Яана.
После прощания с усопшим будет отслужена католическая месса.
Как сообщила семья ушедшего из жизни литературного деятеля, в связи с эпидемиологической обстановкой в церковь допустят только вакцинированных от COVID-19, переболевших или имеющих на руках действующий отрицательный тест.
Близкие усопшего просят венки и большие букеты не приносить.
Семья также высказала пожелание: "Поскольку сердце Яана в последнее время очень болело за судьбу эстонских приц, то желающие могут вместо цветов сделать пожертвование на счет Эстонского орнитологического общества EE851010220016766014 (SEB) или EE252200221023728517 (Swedbank)”.