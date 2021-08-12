ВИДЕО | Министр: с осени в школах будут действовать облегченные карантинные меры

С осени в школах начнут действовать облегченные карантинные меры: если учащийся заразится коронавирусом, его одноклассники не должны будут отправляться на самоизоляцию. Невакцинированные одноклассники заболевшего должны будут сразу же сделать экспресс-тест и по прошествию трех дней еще и PCR-тест.

В сфере обучения по интересам, к примеру в музыкальных школах, будут действовать общие карантинные правила — в случае обнаружения коронавируса контактное обучение прерывается. Учителям общеобразовательных школ и учебных заведений по интересам нужно будет раз в неделю делать тест.

По словам министра образования и науки Лийны Керсна, избежать вспышек COVID-19 можно прежде всего вакцинируя школьников, а также улучшением систем вентиляции.

Во второй половине августа во всех школах будут организованы дни вакцинации.

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