ФОТО И ВИДЕО | Жители Вильянди вышли на защиту деревьев

Горуправа Вильянди хочет спилить на улице Уус 49 деревьев, чтобы построить пешеходную и велосипедную дорожки. Жители протестуют и собирают подписи в защиту зеленых насаждений.

Организатором сегодняшней акции стало НКО Päästame Eesti Metsad ("Спасем эстонские леса) и "Зеленые Эстонии". На месте находилась полиция, хотя ее вмешательства не потребовалось.

Организаторы акции отмечают, что митинг принес пользу уже потому, что сегодня деревья не тронули. Они готовы выходить на улицу хоть каждый день, чтобы защитить свои деревья.

В ходе реконструкции улицы власти обещают высадить в этом районе 105 новых деревьев и 580 кустов.