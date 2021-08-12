Жертва красоты: запутавшееся о руль платье привело машину в кювет

Авария в Северной Эстонии обошлась без травм, а началась с того, что на перекрестке с круговым движением длинное платье водителя опуталось вокруг руля. Автомобиль потерял управляемость, съехал в кювет и, хотя скорость уже была невысокой, врезался в один из столбов, а затем налетел на дорожный знак. Автомобиль остановился в канаве на боку. Полиция на месте происшествия зафиксировала аварию и установила, что женщина за рулем была трезва.

”К счастью, люди не пострадали, и все страховое возмещение пошло на покрытие материального ущерба. Такую ситуацию предугадать очень сложно, но она демонстрирует, что помешать водителю может что угодно. Выкатившаяся под педали из-под сиденья бутылка с водой, неудобная для вождения обувь, например шлепанцы, или крупный перевозимый в салоне предмет — все это может привести к аварии”, — сказал руководитель группы по рассмотрению ущерба транспортных средств PZU Kindlustus Теэт Ярв. Он добавил, что животные в салоне автомобиля также должны быть закреплены или пристегнуты, чтобы они не смогли помешать водителю или причинить какой-либо вред.

PZU — международная страховая компания с 200-летней историей, входящая в странах Балтии в число крупнейших. В PZU застраховано имущество каждого седьмого жителя Эстонии, а с 2020 года компания является официальным страховым партнером Эстонского союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей.