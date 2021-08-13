Кто выбирает президента и почему в финских СМИ эти выборы называют фарсом? Мнение блогера RusDelfi

Часто приходится слышать тезис о том, что парламентская демократия — это хорошо. А выборы президента отражают реальные предпочтения жителей Эстонии. Так как в большинстве своем люди, утверждающие такое, даже программу средней школы по политологии освоили с трудом, предлагаю небольшой ликбез по поводу того, как работает демократия в Эстонии и чьи интересы она представляет. Комментарии, уточнения и исправление ошибок приветствуются. Я тоже с трудом освоил политологию.

Эстонская демократия начинает ”буксовать” еще на уровне выбора в парламент. Политические партии выдвигают кандидатов по партийным спискам. Есть ”первые номера”, узнаваемые лица. Именно они мелькают в телевизоре, представляют позицию партии. И есть остальные, про которых, зачастую, не известно ничего кроме официальной биографии.

После выборов голоса складываются в одну партийную ”копилку”, а места в парламенте делятся между партиями, преодолевшими 5% барьер. Однако ничего не мешает ”хедлайнеру” заявить, что в выборах он участвовал просто так, ”по фану”, и уступить место следующему в списке. Иногда ситуация доходит до маразма — в парламент проходят люди, которые набрали пару сотен голосов.

Вот и выходит, что важно не то, сколько людей за тебя проголосовало, а то, как ты смог устроиться в политической партии. Где все решается отнюдь не демократическим путем, ведь это внутреннее дело партии.

Дальше эти ”народные” представители молчаливо жмут (или не жмут) на кнопки так, как решит правление партии. Что именно оно будет решать к желаниям проголосовавших и даже к предвыборным обещаниям отношения не имеет. Партии уже получили государственное финансирование, деньги спонсоров и, в общем, неплохо себя чувствуют.

И вот эта масса с некоторым количеством интересных личностей выбирает президента. К слову, требований к кандидатуре в президенты не очень много, главное - иметь нужный возраст и правильное гражданство (”первого”, а не ”второго” сорта).