В финских СМИ президентские выборы в Эстонии называют смехотворным фарсом(183)
Оценка корреспондента MTV Петри Сарасте сурова.
"Избирательная система очень сложная, вследствие чего можно делать политику. Кабинеты играют важную роль. Для кандидатов может быть прямо политическим самоубийством сообщить о выдвижении своей кандидатуры слишком рано. Кандидатуру обнародуют скорее в последний день, — сказал Сарасте. — Так склонно случиться и в этот раз, хотя пять лет назад обещали, что это никогда не повторится. Это был совершенно смехотворный фарс".
Докторант Хельсинкского университета Вейкко Ярмала напомнил, что у такой политической системы есть исторические причины.
"До 1938 года, то есть в первый период независимости, в Эстонии вообще не было президента. Главой государства служил премьер-министр. Когда в 1992 году делали новую Конституцию, не особенно хотели давать президенту власть. Гражданам надоело авторитарное правление. Церемониальность считали достаточной, так что президента решили выбирать в парламенте или системой выборщиков", — сказал Ярмала.
MTV отмечает, что роль президента изначально должна была быть менее политической, чем это получилось, и внутриполитическая власть президента в Эстонии сейчас важна. По словам Ярмала, президент способен влиять на формирование правительства и назначение важнейших чиновников и судей.
По оценке живущей в Эстонии предпринимательницы Вильмы Шлизевски, президент довольно далек от граждан.
"Сущность президента весьма отличается от того, что в Финляндии. У нас президент "отец страны" или "мать страны" и президент активно высказывается о разных вещах. В Эстонии президент так много этого не делает", — сказала Шлизевски.
По словам Шлизевски, в Эстонии и пол президента может влиять на то, как к нему относятся.
"На уличном уровне есть немного таких разговоров, мол, "что эти девочки знают", и все девочки — кассирши", — сказала Шлизевски.
Yle прокомментировал выборы политический обозреватель ERR Тоомас Сильдам.
"В настоящий момент в партиях лихорадочно ищут такого компромиссного кандидата, которого помимо парламентских фракций коалиционных партий была бы готова поддержать и по меньшей мере одна оппозиционная партия", — сказал Сильдам.
Yle сообщает, что в конце прошлой недели ситуация зашла в полный тупик, когда Тармо Соомере не смог убедить партии.
Yle упоминает, что выдвижению кандидатуры сказал нет многолетний дипломат и многократный министр Юри Луйк.
"Несколько серьезных личностей отказались. Очевидно, они не были уверены, что их поддержка в парламенте действительно так велика, как им обещали в фазе убеждения", — прокомментировал Сильдам.
Также Yle напоминает об избрании Кальюлайд как о паническом решении.
Цитируют политолога Тыниса Саартса, по словам которого институт президента увяз в тине.
По словам Саартса, партии воспринимают президентские выборы недостаточно серьезно и подготовка к выборам в местные самоуправления кажется важнее.
По оценке Сильдама, одна из причин тупика в том, что Тармо Соомере оказался более слабым кандидатом, чем считалось.
MTV дал комментарий Ахто Лобьякас, который сравнил выборы с цирковым трюком.
"Всех держат настолько невидимыми, насколько возможно. Мы находимся в ситуации, где у нас нет кандидатов, предвыборной программы, дебатов или выборов, которые можно было бы контролировать, — сказал Лобьякас. — Их называют выборами, но они больше напоминают трюк фокусника в цирке, где зайца вытаскивают из цилиндра".
Лобьякас сказал, что выдвижение кандидатуры для кандидата в любом случае плохой выбор.
"Кто бы ни объявил себя кандидатом, он в то же время совершит политическое самоубийство. Путь кандидата быстро оборвется, если быть единственным кандидатом или кандидатом, который не способен четко показать партиям достаточную поддержку", — сказал Лобьякас.