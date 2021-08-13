Амани Кийвикас: «мы стали чужими» – это предлог, а не причина
- Что нужно для счастливых отношений?
- Доверять и уважать друг друга.
- Сколько ты знаешь молодых людей, которые сегодня в постоянных отношениях?
- Я знаю таких, которые вместе уже довольно долго, но их не так уж много. Честно говоря, мне кажется, что сегодня современной молодежи (я и сама такая была) не хватает смелости или желания связываться с кем-то надолго. Они хотят быть свободными и независимыми, и их нельзя винить, потому что, в конце концов, каждый должен делать свой собственный выбор, исходя из того, чего он хочет.
- Как ты думаешь, в чем основные причины расставаний?
- Я думаю, что причина номер один – это, безусловно, недостаток доверия и чрезмерное ограничение другого человека, когда вторая сторона начинает говорить, что можно делать, а что нельзя. Важно установить границы, приемлемые для обоих, и заключить соглашения, которые устраивают обоих.
- Все больше и больше слышится «мы расстались» как причина разлуки. Как этого избежать?
- Не подчеркивать это «мы разошлись»: я думаю, это скорее повод сказать, что у людей больше нет той близости, какая была раньше. Всегда есть возможность попробовать проверить свои отношения, когда пара делает вместе что-то новое и захватывающее, способное снова зажечь потухшее пламя.
- Многие говорят, что не знают, кто тот подходящий человек, чтобы быть с ним вместе. Как его узнать?
- Осмелюсь сказать, что это приходит со временем и опытом. Если бы мы все с самого начала знали, что вот мистер «тот самый» или мисс «та самая», на этой планете была бы вообще идеальная жизнь. С человеком обязательно должно быть хорошо и безопасно. Чтобы вы чувствовали себя любимым!
- Как успешно справляться с конфликтами?
- Каждую небольшую проблему или инцидент в паре необходимо четко обсудить и проговорить. Общение имеет решающее значение, потому что никто не понимает человека изнутри и того, что он думает.
- Какие личные качества ты ценишь в партнере?
- Заботу и то, как он заставляет меня почувствовать себя любимой.
- Чему тебя научили отношения?
- Считаться с другим человеком и тому, что в отношениях есть не только «я», но и партнер, то есть что в какие-то моменты ты подавляешь свое эго.
- Как выглядит твоя повседневная жизнь?
- Сейчас мы создаем гнездо и семью и ежедневно счастливы от всего этого процесса. Мой партнер днем на работе, а я занимаюсь своими делами, а по вечерам мы любим вместе посмотреть какой-нибудь хороший фильм или просто наслаждаемся обществом друг друга.
- Как в отношениях найти достаточно времени для себя?
- Нужно поговорить об этом сразу: совершенно нормально, если вы или ваш партнер иногда хотите провести время для себя, будь то с друзьями или увлечениями. Опасения, опять же, нормальны, но подавлять собственные потребности в отношениях точно не стоит, как и бояться, что у вас не хватит времени на свои дела. Если этот страх появится, тоже расскажите партнеру, чтобы он принял его во внимание и не истолковал неправильно, если вы хотите немного побыть наедине с собой. Лучше всего найти хобби или кружок, куда бы вы могли пойти, потому что это на 100 % ваше время!
- Как не быть ревнивым? Как почувствовать границу?
- На этот вопрос сложно ответить, ведь люди такие разные, и степеней ревности множество. Я считаю, что если ни один не давал прямого повода другому ревновать, то в такой форме этого и не будет.
Конечно, немного ревности – даже хорошо, потому что она тоже своего рода проявление любви и заботы, но грань довольно тонкая. Если это беспокоит, значит, что-то прогнило!
- В чем секрет твоих гармоничных отношений?
- Понимание языка любви друг друга, одна очень хорошая книга, которую я рекомендую прочитать как молодым, так и взрослым. «5 языков любви». Это помогает лучше понять, почему люди ведут себя так или иначе. Если вы знаете язык любви в вашей паре, вам будет намного проще понять друг друга!
Проект подготовлен совместно Dellfi, Teeviit.ee, Министерством образования и науки и Департаментом по делам образования и молодежи