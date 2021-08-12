ФОТО | В TLT протестировали первый электробус-гармошку на улицах Таллинна

Испытанный 18-метровый электробус Solaris Urbino на одном заряде аккумулятора проехал почти 170 км. По словам члена правления TLT Леннарта Вийкмаа, это было первое испытание электробуса большего размера. ”Solaris Urbino 18 electric был удобен для пассажиров из-за своего низкого входа, а также подходил для людей с особыми потребностями, поскольку был оборудован пандусом для инвалидных колясок. Поездка на автобусе и ускорение были плавными. На крыше этого автобуса также есть быстрое зарядное устройство, которое позволит заряжать автобус даже между кругами, но поскольку в Таллинне еще нет соответствующей инфраструктуры, мы не могли проверить эту возможность. Мы продолжим тестировать различные электробусы, чтобы найти тот, который на одной зарядке сможет проехать как можно больше километров”, — добавил Виикмаа.

В течение периода испытаний электробус-гармошка обслуживал маршруты 42, 1A, 33 и 49. Конструкция кузова автобуса и решение кабины водителя были аналогичны уже используемым газовым автобусам. В электробусе вся вентиляция проходила через кондиционер, и не было необходимости открывать окна для проветривания.

Вийкмаа пояснил, что различные электробусы проходят испытания с целью поиска экологически чистых и более экономичных альтернатив дизельным автобусам. „В ближайшее время мы хотели бы протестировать электробусы на таллиннских дорогах в другое время года, чтобы увидеть, как они работают в условиях эстонского климата. Электрические автобусы — часть будущего общественного транспорта, так мы сможем поддерживать чистоту городского воздуха и оптимизируем расходы на техническое обслуживание транспортных средств”, — сказал член правления TLT.

Трамваи и троллейбусы уже используются в Таллинне в качестве электромобилей, но более крупная цель компании — чтобы в автобусном парке были только экологически чистые транспортные средства.

Solaris Urbino 18 electrick технические показатели:

Объем аккумулятора 240 кВт

Высота 3,42 м

Длина 18 м

Полная масса 30 000 кг