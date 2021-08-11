Все полицейские патрули в Эстонии обеспечат электрошокерами

Первые устройства поступили на вооружение полиции в 2018 году, теперь их достаточно для того, чтобы оснастить все патрули, передает "Актуальная камера".

Однако для использования "Тазеров" необходимо пройти специальные курсы и это успели сделать не все патрульные полицейские.

"Тазер" позиционируется как не летальное и почти полностью безопасное для здоровья человека устройство, предназначенное для применения полицией в случаях преследования преступника.