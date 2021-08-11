11.08.2021, 19:53
Новым канцлером Минсоцдел станет Маарьо Мяндмаа
Минсоцдел
Министр социальной защиты и министр здоровья и труда Танель Кийк делают предложение правительству назначить канцлером Минсоцдел Маарьо Мяндмаа. В случае одобрения правительством этой кандидатуры новый канцлер приступит к работе с 23 августа.
Оба министра считают Мяндмаа сильным и компетентным руководителем, одним из плюсов которого является опыт руководящей работы.
Мяндмаа закончил в 1996 году с отличием коррекционный колледж Академии внутренней защиты по специальности криминология, учился на управленца в магистратуре Тартуского университета и Таллиннского технического университета.
В 1996 году Мяндмаа руководил отделом Министерства юстиции, в 2000-2002 — отделом внутреннего аудита Минюста. С 2007 работал директором фирмы по оказанию социальных услуг AS Hoolekandeteenused.
Мяндмаа является председателем совета Praxis, членом правления двух некоммерческих объединений — MTÜ Sõbralik Eesti и MTÜ Naabrivalve.
Мяндмаа — кавалер ордена Белой звезды III класса.