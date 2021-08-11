11.08.2021, 17:11
ФОТО И ВИДЕО | В Тарту потоп: улицы превратились в реки, парковки — в озера(10)
Кенно Соо
Обильные осадки привели в Тарту к тому, что под воду ушел один из входов в торговый центр Lõunakeskus и парковка.
Многие не могли некоторое время подойти к своим машинам из-за того, что вода стояла настолько высоко, что обувь в ней тонула.
Агентство окружающей среды также сообщило, что по замерам тартуской метеостанции в городе выпало уже 45 мм осадков, причем дождь продолжается. По словам синоптиков, в городе местами наблюдаются подтопления.