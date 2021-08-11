В Рийгикогу рассмотрят вопросы, связанные с COVID-19 и вакцинацией, а также обсудят возможные ограничения(39)
По словам председателя комиссии по социальным делам Сирет Котка, на заседании будут обсуждаться ключевые вопросы, касающиеся более слаженной организации вакцинации и поддержания в Эстонии по возможности открытого общества. ”Новая волна вируса и ограничения приводят к тому, что мы все чаще сталкиваемся с необходимостью иметь при себе паспорт вакцинации. Поэтому комиссия хочет выяснить, как проходит использование, контроль и надзор за справками о вакцинации, — сказала Котка. — Помимо этого, необходимо обсудить вакцинацию солдат-срочников, персонала Сил обороны и работников здравоохранения, а также возможные ограничения, применяемые к невакцинированным лицам”.
По словам Котка, будет рассмотрено и влияние коронавируса на образование и деятельность по интересам, а также возможные ограничения в этой сфере. ”Перед началом учебного года стоит цель — избегать закрытия школ и поддерживать деятельность кружков по интересам, — отметила председатель комиссии. — Необходимо предоставлять взрослым и детям актуальную и исчерпывающую информацию о вакцинации. Сегодня мы рассмотрим, какие меры нужно учитывать при подготовке к новому учебному году и новому сезону”.
По оценке заместителя председателя комиссии по социальным делам Хельмен Кютт, одна из проблем, связанных с предотвращением распространения коронавируса, которая требует рассмотрения, — это ситуация на границе и проверка COVID-сертификатов у прибывающих в Эстонию. ”Несмотря на то, что ситуация с вирусом становится все серьезнее, проверка негативных тестов, справок о перенесенном коронавирусе или о вакцинации у прибывающих в Эстонию хромает на обе ноги. Опыт показывает, что зачастую в порту или в аэропорту у прибывающих не спрашивают справки. В то же время такой мониторинг имеет ключевое значение для контроля над ситуацией и для предотвращения распространения новых штаммов вируса”, — добавила Кютт.
Кютт выразила сожаление, что обсуждение пройдет лишь в формате открытого заседания комиссии по социальным делам, а не на внеочередной сессии Рийгикогу, как того предусматривало представленное собранию старейшин предложение фракции Isamaa, поддержанное фракциями Социал-демократической партии и Консервативной народной партии Эстонии.
На заседание приглашены министр здоровья и труда Танель Кийк, министр образования и науки Лийна Керсна и генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно. Также на заседание приглашены представители Министерства социальных дел, Министерства образования и науки, Министерства культуры, Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Департамента полиции и пограничной охраны, Сил обороны, Государственной канцелярии, Канцелярии канцлера права, Совета ректоров и спортивного клуба Audentes.
Открытое заседание начнется в 14:00. Трансляцию можно посмотреть на сайте Рийгикогу.
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