Проживающий в питерской палатке для бездомных Алексей Никоноров на финишной прямой к российскому гражданству

У 47-летнего Алексея Никонорова вот уже 12 лет как диагностировали рассеянный склероз, болезнь прогрессирует.

Уже пять лет Алексей не получает нормальной терапии, препарат Окревус, который ему необходим для поддержки, стоит от 210 тысяч рублей, что совершенно нереально для человека оказавшегося в палатке для бездомных.

Сейчас Алексей с трудом ходит с палочкой, а тремор правой руки не позволяет ему нормально писать.