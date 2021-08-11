Стабильность в рейтинге партий: реформисты продолжают опережать всех остальных

Об этом свидетельствуют опросы социологической фирмы Norstat, проведенные в период с 13 июля по 7 августа и опубликованные в среду.

Лидером рейтинга по-прежнему остается возглавляющая правительство Партия реформ, популярность которой за неделю выросла на 0,3% до 30,4%.

На втором остается Консервативная народная партия (EKRE), которую готовы поддержать 24,4% избирателей. Популярность консерваторов за неделю снизилась на 0,1%.

Третье место занимает Центристская партия — 17%. Поддержка крупнейшей политической силы страны, входящей в правительственную коалицию, за неделю выросла на 0,2 процентных пункта.

За первой тройкой следуют не входящая в парламент партия "Эстония 200" (12,1%), Социал-демократическая партия (7,5%) и Isamaa (5,9%).

За "Зеленых Эстонии" готовы проголосовать 1,8% избирателей, рейтинги остальных политических сил также остаются ниже 2%.

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