Bolt готовит решение, которое ограничит доступ к электросамокатам

"Мне бы хотелось, чтобы в дальнейшем рейды под названием "Дуют все", во время которых проверяется содержание алкоголя в крови, были направлены и на водителей электросамокатов", — отметил вице-мэр Таллинна Андрей Новиков, но добавил, что нужно найти решение проблемы и на технологическом уровне.

"Мы сейчас разрабатываем тест на реакцию для пользователей электросамокатов, который мы могли бы включать в дни, когда риск более высок, например в пятницу и субботу. Благодаря тесту мы сможем определить, обладает ли пользователь достаточно хорошей реакцией, чтобы использовать электросамокат", — рассказал глава отделения Bolt Хенри Аррас.

Компания Bolt совместно с полицией составила карту самых опасных нарушений закона пользователями элетросамокатов — речь идет об управлении самокатом в нетрезвом виде, а также передвижении на самокате вдвоем. Сейчас в разработке находится также технология, которая поможет определять сколько человек находится на самокате одновременно.