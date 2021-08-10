ФОТО | В Таллиннском зоопарке началось строительство комплекса для экзотической флоры и фауны

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, достижения Таллиннского зоопарка в области экологического просвещения, науки и защиты видов можно назвать выдающимися, в том числе и на международном уровне.

”Несомненно, новое здание экспозиции создаст дополнительные возможности для работы в лучших условиях, — отметил Кылварт. — Зоопарк является популярным местом для семейного отдыха, поэтому можно рассчитывать, что ”Облачный лес” привлечет как жителей Эстонии, так и зарубежных гостей. Новая экспозиция даст детальное представление о богатом природном разнообразии лесов юго-восточной Азии, и подарит радость открытий посетителям любого возраста”.

Экспозиция ”Облачный лес” будет состоять из пяти зон: пещеры, тоннеля, оранжереи, леса и террариума. Там же появится небольшой ресторан с видом на экспозиции ”Облачный лес” и ”Долина тигров”.

Как отметил директор Таллиннского зоопарка Тийт Маран, экспозиция позволяет погрузиться в атмосферу юго-восточной Азии.

”Ведущую роль в ознакомлении с местной флорой и фауной играет оранжерея, однако не менее познавательными являются также тоннель, интерактивная галерея и виды, открывающиеся с зоны общественного питания, — сказал Маран. — Помимо фауны, мы стремились дать представление об экосистеме лесов юго-восточной Азии, представив обитателей в привычной для них родной среде. Посетители смогут прочувствовать взаимосвязь лесной природы и ее обитателей, повышая тем самым уровень осведомленности об окружающей среде”.

По словам Тийта Марана, речь идет об оригинальном проекте, который был создан в сотрудничестве с зоодизайнерами и не похож ни на одну существующую экспозицию.

Строительством здания экспозиции ”Облачный лес” (Эхитаяте теэ, 150) занимается предприятие Ehitus5ECO OÜ, проектировщик — ConArte OÜ. Общая стоимость проекта — 5,28 млн евро, из них объем финансирования города Таллинна — 2,79 млн евро, субсидия EAS Европейского фонда регионального развития — 2,49 млн евро.