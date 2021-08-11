Ида-Вируская центральная больница открывает новые пункты вакцинации: смотрите, какую предлагают вакцину

13.08.21 с 14.00 до 18.00

14.08.21 с 10.00 до 13.00

16.08.21 с 10.00 до 15.00

17.08.-18.08.21 с 9.00 до 15.00

23.08.-25.08.21 с 9.00 до 17.00

Pfizer и Moderna подходят для людей от 12 лет, Janssen предназначен только для совершеннолетних.