10.08.2021, 16:13
В Тартумаа автомобиль насмерть сбил пешехода(4)
Argo Ingver
Во вторник около 15 часов в Центр тревоги поступило сообщение о тяжелом ДТП в волости Элва (Тартумаа), в котором погиб человек.
По предварительным данным полиции, пожилой мужчина неожиданно вышел с правой обочины на проезжую часть и попал под колеса автомобиля, двигавшегося из Тарту в сторону Элва.
В результате удара от машины мужчина получил настолько тяжелые травмы, что скончался на месте происшествия.
Полиция работает на месте происшествия. Обстоятельства случившегося уточняются.