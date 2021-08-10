ЧП и криминал
10.08.2021, 16:13

В Тартумаа автомобиль насмерть сбил пешехода

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Argo Ingver
Во вторник около 15 часов в Центр тревоги поступило сообщение о тяжелом ДТП в волости Элва (Тартумаа), в котором погиб человек.

По предварительным данным полиции, пожилой мужчина неожиданно вышел с правой обочины на проезжую часть и попал под колеса автомобиля, двигавшегося из Тарту в сторону Элва.

В результате удара от машины мужчина получил настолько тяжелые травмы, что скончался на месте происшествия.

Полиция работает на месте происшествия. Обстоятельства случившегося уточняются.

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