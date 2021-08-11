"Мы не будем репрессировать своих клиентов": популярное таллиннское кафе решило не проверять ковид-паспорта

"Я глубоко убежден, что вакцинация — это личное решение каждого человека и давление со стороны государства никоим образом не ОК" — написал Ребане в своем посте.

Ребане считает, что походы в кафе — это право каждого человека. "Не "привилегия" вакцинированных, как это в последнее время представляют в СМИ", — добавил он.

"Таким образом, заранее приносим извинения, если в будущем вы должны будете чуточку подождать стола. Жалобы отправляйте на адрес Каи Каллас", — значилось в посте.