10.08.2021, 12:41
В субботу умер дипломат Мярт Пиископ
Tiit Blaat
Министерство иностранных дел сообщает, что в субботу скончался эстонский дипломат Мярт Пийскоп.
Пийскоп работал в Министерстве иностранных дел с 1991 по 2011 год, возглавлял юридический департамент, консульский отдел и Генеральное консульство в Санкт-Петербурге с 1992 по 1999 год и консульский отдел вновь с 2000 по 2002 год.
Также Пийскоп занимал должность советника посольства в Лиссабоне, в течение года был поверенным в делах, работал в Департаменте внешнеэкономического сотрудничества и развития. После службы в Министерстве иностранных дел он занимал должность советника в Министерстве обороны и вёл предпринимательскую деятельность.