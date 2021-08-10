8 правил безопасной встречи и мероприятия
1. Сообщите близким о своих планах и местонахождении
Всегда информируйте родителей и близких о своих занятиях и перемещениях, особенно если вы уезжаете подальше от дома. Держите телефон заряженным и будьте на связи.
2. Выбирайте безопасную и знакомую среду
Конечно, поездка в новое место или город кажется захватывающей, но всегда узнавайте о местных условиях — транспорт, ночевка, места питания, возможность получить помощь и т. д.
3. Внимательно следите за личными вещами
Всегда храните свой телефон, кошелек, документы и другие ценные вещи в закрытом кармане или сумке. Следите за своим имуществом и не оставляйте вещи без присмотра.
4. Разузнайте дорогу домой
Перед мероприятием или встречей всегда подумайте о том, как вернуться домой или в безопасную среду. Договоритесь со своими родителями или друзьями о том, как будете добираться. Ни в коем случае не передвигайтесь с незнакомыми людьми.
5. Безопасность движения и транспортных средств
Как при езде в автомобиле важно пристегиваться ремнем безопасности, так же важно при езде на велосипеде, самокате, роликовых коньках и других видах легкого транспорта носить шлем. Алкоголь и транспортные средства несовместимы.
6. Следите за своим напитком
Всегда держите напиток под рукой, всегда берите его с собой, в том числе, например, в туалет. Не пейте напиток, приготовления которого вы не видели. Кроме того, не пейте напитки, которые не пробовали раньше, — неизвестно, как они могут на вас повлиять.
7. Будьте осторожны при купании
Не ходите купаться, если вы плохо себя чувствуете, приболели или употребили алкоголь. Также убедитесь, что вы в безопасности, плавая в воде, и избегайте прыжков в неизвестных местах. То же самое касается вечеринок у бассейна или посещения спа.
8. Безопасное вождение в сумерках и ночью
По возможности избегайте передвижения в одиночестве ночью в местах, где может быть опасно, или в незнакомых местах. Не носите с собой ценные вещи.
Помните: чтобы веселые посиделки, вечеринка и мероприятие прошли безопасно, нужно приложить усилия самому. Общайтесь с близкими, соблюдайте правила безопасности и держите ценные вещи при себе!
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