8 правил безопасной встречи и мероприятия

1. Сообщите близким о своих планах и местонахождении

Всегда информируйте родителей и близких о своих занятиях и перемещениях, особенно если вы уезжаете подальше от дома. Держите телефон заряженным и будьте на связи.

2. Выбирайте безопасную и знакомую среду

Конечно, поездка в новое место или город кажется захватывающей, но всегда узнавайте о местных условиях — транспорт, ночевка, места питания, возможность получить помощь и т. д.

3. Внимательно следите за личными вещами

Всегда храните свой телефон, кошелек, документы и другие ценные вещи в закрытом кармане или сумке. Следите за своим имуществом и не оставляйте вещи без присмотра.

4. Разузнайте дорогу домой

Перед мероприятием или встречей всегда подумайте о том, как вернуться домой или в безопасную среду. Договоритесь со своими родителями или друзьями о том, как будете добираться. Ни в коем случае не передвигайтесь с незнакомыми людьми.

5. Безопасность движения и транспортных средств

Как при езде в автомобиле важно пристегиваться ремнем безопасности, так же важно при езде на велосипеде, самокате, роликовых коньках и других видах легкого транспорта носить шлем. Алкоголь и транспортные средства несовместимы.

6. Следите за своим напитком

Всегда держите напиток под рукой, всегда берите его с собой, в том числе, например, в туалет. Не пейте напиток, приготовления которого вы не видели. Кроме того, не пейте напитки, которые не пробовали раньше, — неизвестно, как они могут на вас повлиять.

7. Будьте осторожны при купании

Не ходите купаться, если вы плохо себя чувствуете, приболели или употребили алкоголь. Также убедитесь, что вы в безопасности, плавая в воде, и избегайте прыжков в неизвестных местах. То же самое касается вечеринок у бассейна или посещения спа.

8. Безопасное вождение в сумерках и ночью

По возможности избегайте передвижения в одиночестве ночью в местах, где может быть опасно, или в незнакомых местах. Не носите с собой ценные вещи.