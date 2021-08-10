Карилайд: план Б Центристской партии — выступить со своим кандидатом в президенты. Не исключен и Юри Ратас

Уже 27 июля Карилайд сообщил в Postimees, что если в течение десяти дней коалиция не сможет предложить имя кандидата в президенты, то Центристская партия пустит в ход "план Б". Теперь прошло две недели, кандидата в президенты у Эстонии нет, и Центристская партия также не пустила в ход "план Б".

"План Б был бы в том случае, если видно, что по меньшей мере три председателя партии не хотят найти решение 30 августа — тогда партия выступила бы со своим решением, которое исходило бы уже не из общего желания, а только из видения Центристской партии", — пояснил Карилайд.

Он добавил, что Центристская партия не выступила со своим кандидатом, поскольку еще есть надежда найти общего кандидата. В случае, если и через две недели не будет общего имени, Центристская партия вызовет совет и выберет кандидата в президенты, с которым 30 августа идти в Рийгикогу.

Карилайд посчитал, что председатель Центристской партии Юри Ратас мог бы быть хорошим кандидатом, если бы только тот сам был согласен. "Юри Ратас сам говорил, что он не будет баллотироваться. Но среди избирателей Центристской партии и центристов есть большое доверие, что Ратас хорошо справлялся в качестве премьер-министра и справился бы и в качестве президента Эстонии. Но для этого нужно согласие самого Юри Ратаса, никого нельзя назначить президентом силой".

В данном Eesti Päevaleht комментарии Ратас дал понять, что у него нет амбиций баллотироваться в президенты.

В начале июня Ратас сообщил, что не будет баллотироваться

Ратас сказал в июне в интервью передаче "Uudis +" на Vikerraadio, что он на предстоящих президентских выборах баллотироваться не будет.

"Я говорил, что я хочу вести партию на местные выборы и стоять за то, чтобы у Центристской партии дела шли хорошо. Я говорил, что результат важнее скорости, и я считаю, что президента и сегодня ищет Центристская партия как изнутри партии, так и извне, и это имя точно не сходится с моим именем", — заявил Ратас.