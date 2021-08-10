Безбашенный выпендреж перед друзьями для пляжа не годится

Тем, кто склонен переоценивать свои возможности, стоит напомнить, что плыть нужно так, чтобы ноги доставали до дна, и параллельно берегу, чтобы избежать внезапного попадания в глубокую воду. В целях безопасности следует плавать в отведенном для этого месте и не заплывать за буйки.

Молодые люди больше подвержены риску, поэтому береговая служба следит за ними особенно зорко. Одна из забот спасателей в Таллинне — Екатерининский мол в Пикакари, откуда прыгают в воду прямо головой вперед: ”Дно может выглядеть прилично, но взобраться на мол негде, и люди влезают по выступающим из воды камням, которые быстро намокают, и для следующего человека велика вероятность поскользнуться”.

Прежде всего, люди в состоянии алкогольного опьянения склонны переоценивать свои способности. Когда человек выпил спиртного, он намного хуже ощущает реальность, уже не осознает границ своих возможностей, в воде у него могут внезапно кончиться силы, человек может запаниковать, что, в свою очередь, может привести к утоплению. ”Находясь в компании, люди часто думают, что просьба о помощи — это признак слабости, и тихо страдают, пока силы не покинут окончательно, и человек может так тихо исчезнуть в воде, что никто даже и не заметит”, — подчеркивает Кассь, почему алкоголь и купание несовместимы.

В целом посетители пляжа ответственны и чаще всего ведут себя правильно. ”А тем, кто попал в сферу нашего внимания и кем приходилось заниматься, достается больше внимания и со стороны порядочных посетителей”, — говорит молодая спасательница. Проблема посетителей пляжа, на ее взгляд, — употребление алкоголя и купание в пьяном виде, а также оставление стеклянной тары и курение.

”Береговая служба проводит большую профилактическую работу, чтобы не приходилось никому помогать. Многие случаи происходят на суше, а не в воде”, — объясняет Кассь, как выглядит ежедневная летняя работа по спасению на воде. Основные проблемы, с которыми приходится сталкиваться береговой службе, — это пропавшие дети, собаки на пляже, пьяные люди, алкоголь и валяющаяся стеклянная тара. К береговой службе также часто обращаются с небольшими ссадинами, порезами и колотыми ранами.

При купании в незнакомом месте Кассь советует обязательно взять с собой друга и быть предельно осторожными: ”Как правило, вода в водоемах Эстонии довольно мутная и, когда смотришь на нее с берега, то даже не замечаешь, подстерегает ли в воде опасность”. Разумеется, не стоит прыгать в воду неизвестном месте, особенно головой вперед. Даже если есть подходящие площадки для прыжков и можно предположить, что прыгать безопасно.

Входя в холодную воду, нужно учитывать, что температура тела намного выше температуры воды. Поэтому быстрое и внезапное погружение в холодную воду может вызвать судороги в ногах. ”Чтобы предотвратить судороги, перед купанием стоит сделать разминку, чтобы кровь циркулировала активнее. Входить в воду надо в спокойном темпе, чтобы тело могло привыкать к холоду”, — объясняет Кассь.

Однако, если возникли судороги, следует сохранять спокойствие и не начинать метаться. ”Мечущийся в панике человек устает больше, а судороги сами по себе не проходят. Следует двигаться к берегу, осторожно растягивая или массируя скованное судорогой место”, — учит спасатель.

Резиновый матрас может уплыть в открытое море



Хотя водный транспорт в зоне для купания на пляже запрещен законом, и основное внимание уделяется все-таки купающимся, спасатели также приходят на помощь тем, кто терпит бедствие, катаясь на SUP-досках. ”Например, на пляже Харку парень с SUP-ом застрял в камышах, и мы вытащили его. Они также склонны переоценивать свои навыки и попадают в беду с ветром или волнами. Если есть сомнения, мы идем на катере к людям, чтобы поговорить, узнать, все ли с ними в порядке, и, если необходимо, помочь приблизиться к берегу”, — рассказывает Кассь из своего опыта.

Ощущение опасности необходимо также сохранять, когда дети входят на пляже в прибрежную воду с надувными плавательными средствами. Часто, наслаждаясь плаванием на матрасе, вы теряете понимание, как далеко вас может занести. А когда вы падаете в воду и обнаруживаете, что дна внизу уже нет, можно легко запаниковать.

”В прошлом году на пляже Штрооми произошел случай с девочкой, которая на надувном матрасе доплыла до буйков и там с матраса упала. К счастью, мы заметили момент падения и поплыли за девочкой. Сама она забраться на матрас не смогла, но, к счастью, ей удавалось держаться за него, пока не приблизился спасатель. Мы вернули ее на берег”, — из собственного опыта Кассь приводит пример, почему на пляже никогда нельзя терять бдительность.

Проект подготовлен совместно Dellfi, Teeviit.ee, Министерством образования и науки и Департаментом по делам образования и молодежи