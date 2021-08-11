Владелец не платит зарплату, но пристает к официанткам: таллиннский суши ресторан удивляет количеством скандалов

"Когда я устроилась мне не стали делать договор. Каждый раз, когда речь шла о том, чтобы оформить меня официально, они просто кормили "завтраками". Первые две недели после того, как я устроилась, Александр (один из владельцев) постоянно ходил вокруг меня и пытался меня потрогать (мне было 17). Как-то раз во время смены он увёл меня на задний двор, где предложил после работы отдохнуть с ним, за что он обещал бонус и прибавку к зарплате.

Первую зарплату я с горем пополам получила, но вторую они никак не хотели выплачивать. Ей отдавали по частям, а последние 200€ так и не выплатили. На телефонные звонки отвечали грубо, а во время последнего звонка сказали забыть их номер и послали куда подальше. После этого мой номер заблокировали", — рассказала RusDelfi официантка Елизавета.

"Я устроилась туда на работу в декабре 2020 года и уволили меня в январе 2021 за то, что я требовала свою зарплату после 10-го числа, — говорит официантка Яна. — По договору должны выплатить зарплату до 10-го числа месяца. Если были выходные — еще плюс три дня. Дни прошли, но денег так и нет. Я знаю, что я не единственный работник пострадавший там, но надеюсь последний!"

Также Яна рассказывает, что многим договор на руки не выдают, некоторых увольняют со дня и в целом не платят налоги. Помимо этого переходят на личности и позволяют себе оскорблять работников. На кухне, по словам бывшей официантки, драки и вечные споры с персоналом, а сам ресторан никогда не работает по графику.