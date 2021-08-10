Новости Ида-Вирумаа
10.08.2021, 10:12

Бывший мэр Нарвы идет на выборы со своим союзом. Евграфов: политические игры оставим в Рийгикогу

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дополнено в 10:40
Виталий Бесчастный
редактор
Aleksei Jevgrafov ja tema fraktsioon kukutatakse Narvas Keskerakonna ja Katri Raiki ühisel jõul lõplikult võimult.
Aleksei Jevgrafov ja tema fraktsioon kukutatakse Narvas Keskerakonna ja Katri Raiki ühisel jõul lõplikult võimult.
Foto: Tiit Blaat
Бывший мэр Нарвы Алексей Евграфов подтвердил RusDelfi, что создал свой избирательный союз, с которым намерен баллотироваться на предстоящих муниципальных выборах.

”Почему я решил идти на выборы? Осталось еще много проектов и задач, которые нужно воплотить, которые остались брошенными на полдороги за почти год моего отсутствия”, — ответил Евграфов RusDelfi. Напомним, Алексею выдвинули вотум недоверия в ноябре 2020 года и сняли с поста мэра Нарвы.

”Все объекты встали, мы откатились на полгода назад, если бы не переворот в горсобрании, то мы бы их завершили. У меня есть желание доделать начатое и работать на благо города. Самое главное, что в моей команде есть люди, которые отвечают за свои слова, несут ответственность за свои решения, они хотят работать ради города. Все-таки в Нарве нужно работать, а политические игры пусть останутся в Рийгикогу”, — добавил беспартийный Алексей Евграфов.

18 августа будет регистрация избирательного союза. Рабочее название — Elagu Narva ("Да здравствует Нарва" — прим. ред.). Кто в команде, Евграфов не сообщил. ”Если кандидаты захотят, они могут это сделать и до 18 августа. Пока я не будут называть конкретные фамилии, сделаем это после 18 августа. Мы ждем представителей всех политических сил, регистрация кандидатов продлится и после 18 августа”.

Например, партия Eesti 200 делает ставку на специалистов без опыта в политике, чтобы освежить систему. ”Каждый выбирает свой путь, для меня главное, чтобы люди разделяли наше видение развития города. Я сторонник практиков, нам нужны люди со знаниями, как успешно работать в городе. Мы не будем приглашать людей из других городов, мне кажется, в горсобрании должны быть местные люди, знающие город изнутри. Конечно, приток свежей крови нужен, практика показывает, что после выборов городское собрание обновляется на 30%. Если после выборов осенью обновится не менее чем на 50%, я буду удовлетворен. Все-таки и среди работающих людей есть грамотные специалисты, которые хотят работать”, — считает бывший мэр.

Из главных задач в политике Евграфов выделил следующее: ”Мы хотим, чтобы город был именно для нарвитян, чтобы здесь хотелось жить, хотим, чтобы горожанам было комфортно. Нарва должна занимать значимое место на карте Эстонии".

По словам Евграфова, планов много и все реализуемые. "Первое — в городе начался процесс работы над общей планировкой. Это архиважно, планировка задаст вектор развития города. Второе — нужно укреплять социальную защиту. Например, сейчас у нашей больницы отсутствует региональный статус. Плюс нет круглосуточного стоматологического кабинета, мы планируем это исправить. Третье — важно поддерживать и работать с квартирными товариществами, гаражными кооперативами. Нужно улучшать городское хозяйство. К тому же мы не забываем про культурно-спортивное развитие в городе, необходимо достроить стадион ”Кренгольм”, создать современный тренировочный комплекс. Вдобавок реконструкция ратуши, променада, строительство гимназии", — резюмировал он.

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