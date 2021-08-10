Полиция получила для проверки ковид-паспортов дорогие телефоны, но надежным контроль на границе не станет

Как уже сообщало издание Eesti Päevaleht три недели назад, с проверкой на границе подлинности ковид-сертификатов у въезжающих в Эстонию лиц возникли вопросы. При этом PPA пожаловался на отсутствие соответствующей техники (мобильных телефонов), с помощью которой можно было бы проверять QR. Сообщалось, что телефоны вскоре будут приобретены и в августе их начнут использовать.

К настоящему времени телефоны, обошедшиеся ведомству в 56 000 евро плюс НСО, получены и распределяются.

"На этой неделе в целях ускорения контроля имеющиеся сейчас телефоны заменяются на всех погранпунктах на новые", — сообщил газете один из руководителей погранохраны Мати Воогла.

Но и с новыми телефонами PPA не будет проверять всех пересекающих границу. Как сказал Воогла, проверяются лица, прибывающие в Эстонию из-за пределов Шенгенской зоны, в люди, пересекающие внутреннюю границу ЕС, проходят выборочную проверку.

"Все пассажиры, прибывающие из третьих стран, проверяются в таллиннском аэропорту, порту и на восточной границе, — пояснил Воогла.

Что касается стран ЕС, то здесь сотрудники PPA каким-то чудесным образом выявляют тех, кто прибыл из "красных" стран ЕС, которых и проверяют.

"Наличие отрицательного коронатеста или справки о вакцинации проверяется у всех прибывших из "красных стран". Прибывшие из "желтых" или "зеленых" стран проверяются выборочно", — пояснил сотрудник PPA.

По сути — это тот же самый контроль, который проводился и до закупки новых мобильных телефонов, о необходимости которых говорили в Департаменте полиции и погранохраны — чтобы с их помощью "пробивать" в электронном виде сертификаты всех пересекающих границу.

Получается, что потратили большие средства, а на границе мало что изменилось.

А ведь самые свежие данные (позапрошлой недели) говорят, что больше всего в Эстонию завозят коронавирус из стран ЕС и Шенгенской зоны.