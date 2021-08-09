Скончался эстонский поэт Яан Каплински

Как пишет RusERR , Яан Каплински в том числе являлся автором ряда книг и на русском языке — так, в 2014 году вышел сборник его стихотворений на русском языке "Белые бабочки ночи", за которую поэт получил Русскую премию. В 2018 году он также стал лауреатом литературной премии Андрея Белого "за обогащение русской поэзии уникальным взглядом и опытом, выработанными в иной поэтической культуре".

"У меня диагностирован ALS (боковой амиотрофический склероз — прим. ред.), тот же самый недуг, которым страдал Стивен Хокинг. Но мне повезло: зимой мне будет 80 лет, так что на болезнь особенно много времени, очевидно, уже не остается. По-своему это заболевание интересное, можно наблюдать за его прогрессом (тоже прогресс!), читать о его причинах и течении. Причины этого довольно редкого заболевания до сих пор неизвестны, но на основании некоторых новых открытий и собственной логики осмеливаюсь предполагать, что свою роль здесь могут играть живущие в нашем теле, прежде всего в кишечнике, бактерии, наша внутренняя экосистема, которая руководит нами гораздо больше, чем мы хотели бы верить", — сказал Каплински прошлым летом в интервью Eesti Päevaleht.