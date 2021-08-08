Пыхья-таллиннский KopliFest отметит день народов

”В этом году программу KopliFest мы составляем вместе с Международным объединением национально-культурных обществ ”Лира”, и главной темой фестиваля станет культура разных народов. В Пыхья-Таллинне живут представители более 60 национальностей, и многие из них готовы познакомить со своим образом жизни и культурой в коплиском парке Казе. Гостей фестиваля ждут песни, танцы и вкусная еда от представителей различных национальностей, живущих в Пыхья-Таллинне”, — сказала Мануэла Пихлап, исполняющая обязанности старейшины Пыхья-Таллинна.

KopliFest откроется в 12 часов в rоплиском парке Казе. Фестиваль продолжат различные национально-культурные общества с музыкально-танцевальной программой. Например, на сцене выступят лезгины, свои танцы представят корейцы и узбеки, а белорусские и татарские группы исполнят красивые песни. Чуваши, цыгане, славяне, молдаване и другие народы также представляют яркие фрагменты своего древнего культурного наследия. В 17 часов на сцену выйдет фольклорный ансамбль Svjata Vatra.

На молодежной площадке во дворе Пыхья-таллиннского молодежного центра (Копли, 98) среди прочих будут представители Департамента полиции и погранохраны с мастер-классом на тему безопасной езды на самокате и Транспортный департамент с крутящейся машиной. Попробовать свои силы можно будет в мастер-классах по паркуру и слэклайну. На месте также будет Пыхья-таллиннский молодёжный центр и Таллиннская Коплиская школа по интересам с различными занятиями.

В 13 часов неподалеку от главной площадки ворота откроет исторический Народный дом Копли (Копли, 93) со своей программой, где в 18 часов можно будет посмотреть фильм PõhjaKino ”Форпост”. По традиции для экскурсий будет открыто Коплиское трамвайное депо, где можно будет проехать на трамвае через мойку.