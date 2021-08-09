09.08.2021, 13:59
ВИДЕО Delfi | Белорусский активист: началась вторая волна бегства от режима Лукашенко(116)
Год назад, в ночь с 9 на 10 августа 2020 года, в Беларуси начались акции протеста в связи с объявлением итогов президентских выборов и заявлением о победе Александра Лукашенко. Белорусский активист, сооснователь Фонда солидарности BYSOL Андрей Стрижак был вынужден уехать из Беларуси от режима Лукашенко. Корреспондент Delfi встретился с белорусским активистом в Вильнюсе. Стрижак рассказал о репрессиях, которые проводит Лукашенко по отношению к белорусам и о фонде, который собрал для репрессированных белорусов порядка 7 миллионов евро. Также Стрижак рассуждает, почему Роман Протасевич хвалит Лукашенко и кто стоит за потоком мигрантов из Беларуси в Литву.