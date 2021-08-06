В Пирита найдено тело мужчины, который пошел кататься на сапборде и пропал

23 июля поблизости от порта Пирита нашли тело мужчины без признаков насилия, и на сегодняшний день экспертиза установила, что это был пропавший 10 июля 54-летний мужчина.

По сообщению охранной фирмы G4S, на мужчине не было спасательного жилета, а на ноге — привязывающего к сапборду страховочного троса. Прокатчик доски просил мужчину оставаться на реке и не двигаться из устья реки в сторону моря. Из-за сильного берегового ветра была опасность, что при выходе в море доску унесет слишком далеко от берега. Вода на пляже Пирита прохладная — температура 14 градусов.