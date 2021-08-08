Общественное обсуждение в отношении продолжения Мустакиви теэ к единодушию не привело

В ходе обсуждения была представлена информация о влиянии на окружающую среду в связи со строительством продолжения Мустакиви теэ, а также разъяснены предложения и замечания, данные в отношении программы KHМ профильными учреждениями.

В рамках программы KHМ проведено большое количество исследований. Опираясь на их результаты, в программе ясно указано, что строительству продолжения Мустакиви теэ будут сопутствовать серьезные риски для окружающей среды, которые разделяются на риски, обусловленные строительной деятельностью, а также риски, обусловленные изменением дорожной сети и организации движения. В программе записано, что трассу следует проектировать с бережным отношением к озеленению и частично в виде моста возле уступа глинта Маарьямяэ, чтобы сохранить находящиеся под охраной глинт и лес. В виде моста дорогу следует проектировать и через ручьи Варсаллика и Катлери. В KMH рассматривается несколько строительно-технических альтернатив сооружения.

По словам старейшины Пирита Тыниса Лийната, продолжение Мустакиви теэ по своей концепции не является дорогой, предназначенной только для автомобилей. ”Это и дорога для легкого движения. По проекту планируются пешеходные дорожки, а также пешеходный мост через Мустакиви теэ. Также предусмотрены отделенные от пешеходных велосипедные дорожки в соответствии со стратегией велосипедного движения в Таллинне”, — подчеркнул старейшина.

Участники обсуждения подняли в своих выступлениях проблему сопутствующего новой дороге шума и загрязнения, сомневаясь, сто сооружаемая дорога решит связанные с Пирита проблемы с дорожным движением. Они посчитали, что сооружение новой автомобильной дороги не согласуется с современной политикой в области окружающей среды и с направлениями развития Таллинна. Вместо новой дороги ожидается хорошо функционирующая система общественного транспорта, пешеходные и велосипедные дорожки. Присутствующие пожелали, чтобы ценность района была сохранена, городское пространство должно быть разнообразным.