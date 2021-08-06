Путаница с Тармо Соомере: центристы и реформисты виноваты в том, что партии не поддержали его кандидатуру?

В пятницу утром лидеры парламентских партий собрались, чтобы обсудить кандидатуру Тармо Соомере на пост президента Эстонии. Переговоры провалились, так как партии не пришли к консенсусу, и в понедельник будут обсуждаться другие кандидаты.

"На выходных все займутся самосозерцанием, и в понедельник мы снова соберемся. Сразу автоматически ни одного нового имени не назвали", — прокомментировала Каллас.

Председатель Социал-демократической партии Индрек Саар сегодня сообщил, что у Тармо Соомере отсутствовали голоса коалиционных партий, поэтому ни центристы, ни реформисты не выдвинули его кандидатуру официально. То же самое сказал и глава Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер. Каллас же считает такие заявления странными.

"Как по мне, такая игра — мол вы не выдвигали его в кандидаты, мы не можем его поддержать — такая игра мне непонятна", — сказала Каллас.

По словам Каллас, кандидатуру Соомере официально не выдвинули на пост президента, так как другие партии не были согласны поддерживать Соомере, если другие его напрямую не выдвинут кандидатом.

"Мы хотим найти единого кандидата, который подходит как коалиции, так и оппозиции", — говорит премьер-министр.