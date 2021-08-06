История Кристин о работе в отделении COVID-19: я научилась ценить свое время
- Как ты попала в отделение для больных Covid-19?
- Ко мне переехала жить подруга Марге из Тарту, она изучает медицину в Тарту. Она и предложила мне работу в Тарту, хотя я работала и жила в Таллинне. Эта идея меня сразу же вдохновила, я связалась с персоналом больницы и уже на следующий день мне позвонили, что в итоге закончилось тем, что я начала работать в отделении для больных COVID-19.
- Почему ты пошла работать в отделение для больных COVID-19?
- По нескольким причинам. Прежде всего потому, что я хотела убежать от себя самой. Я по природе очень активный человек, мне нравится, когда вокруг что-то происходит, когда дни наполнены событиями и действиями. Я хочу жить жизнью, выстроенной на правильных ценностях. Во-вторых, сейчас больницы переживают огромный кризис именно из-за нехватки работников. Множество врачей, сиделок, медсестер работает в двух или трех местах. Ты смотришь на этих людей и понимаешь, до какой степени они внутренне выдохлись. Отработать подряд 36 часов и сразу пойти на работу в другое отделение, практически не отдохнув, — разве это нормально? Разве это жизнь, о которой мечтает медицинский работник? Конечно же, нет. В-третьих, таким образом я могу внести свой вклад в столь трудный для нашего общества период и помочь тем людям, которые находятся на волоске от смерти.
- Была ли у тебя соответствующая подготовка или тебя обучили сразу на месте?
- У меня не было никакого опыта в этой сфере. Вся подготовка проходила на месте через соответствующую программу обучения.
- Каким был твой обычный рабочий день? Он соответствовал твоим ожиданиям?
- Рабочий день длился 12 часов. В день мы находились в черной зоне 9 часов и в белой зоне 3 часа. Утро начиналось с раздачи еды пациентам. У каждого пациента свое меню. Заходя в каждую палату, следовало надевать желтый плащ и перчатки, а выходя из палаты — выбрасывать и плащ, и перчатки. После сбора подносов мы каждый день обрабатывали палаты биоцидами. Такой была наша обычная утренняя рутина.
В определенное время суток по предписанию врача мы делали пациентам ингаляции. Поскольку надо было брать много анализов крови и прочего, приходилось бегать в лабораторию и обратно. Для этого надо было снова снимать защитную экипировку — очки, шапку, респиратор. Иногда надо было идти с пациентом на обследование, и его надо было мыть. Много чего надо было делать. Если пациенты выписывались домой, мы должны были привести в порядок их палаты, чтобы принять новых. Время на работе летело очень быстро.
После последнего приема пищи вечером мы делали финальную уборку палат, выносили мусор, проверяли, все ли необходимое есть в черной зоне для сдачи смены. При сдаче смены мы сообщали о состоянии того или иного пациента, о том, как именно за ним ухаживать, чтобы новая смена точно знала, что и как они должны делать.
- Как отнеслись к твоему выбору знакомые?
- Я сообщила об этом членам моей семьи лишь тогда, когда все закончилось. Я не хотела, чтобы они слишком беспокоились и переживали по этому поводу, я пожалела их. Когда они узнали, то очень гордились мной, хотя прямо никто об этом не сказал, но по ним было видно.
Но многие мои знакомые, например мой таллиннский начальник и ментор, продемонстрировали большое уважение по отношению ко мне. К тому, что в такой ситуации я вношу свой вклад во благо общества за счет своего свободного времени.
- Какие уроки ты извлекла из этого опыта?
- Прежде всего, я научилась ценить свое время. На протяжении 3 месяцев подряд я была на работе 7 дней в неделю. Каждую пятницу я ехала из Таллинна в Тарту, а в воскресенье снова из Тарту в Таллинн. У меня не оставалось времени ни для чего другого: только спорт, саморазвитие и работа. Теперь, когда все уже позади, я осознаю, что могу посвящать больше времени тому, что для меня очень-очень важно.
Во-вторых, я научилась ухаживать за людьми, узнала, какие сложности могут при этом возникать. Конечно же, научилась общаться, говорить, понимать, что и зачем делать. Для персонала очень важно уметь общаться с пациентами.
У меня была возможность увидеть, как ставится катетер, как чистить и перевязывать раны определенного типа. Я смогла сделать укол пациенту, это было очень круто! Еще круче было тогда, когда бригада экстренной медицинской помощи из отделения интенсивной терапии пришла ставить канюлю со всем своим оборудованием. Все выглядело прямо как в операционном зале.
Благодаря работе в больнице я узнала, что такое ночные смены и смена длиной 24 часа. Я много чему научилась. Поскольку до этого я никак в профессиональном смысле не соприкасалась с медициной, я была подобно губке, которая впитывала в себя все.
- Какие сложности возникали? Как ты с ними справлялась?
- У меня не было сложностей. Скорее, я наслаждалась процессом и брала от него по максимуму. Пожалуй, самый сложный момент был тогда, когда я сама заболела COVID-19. Мне было как-то сложно эмоционально смириться с этим. На меня сразу повесили ярлык, стали спрашивать, зачем ты с температурой едешь в Таллинн, ты что, сумасшедшая, пойдешь делать тест и прочее.
- Какой момент запомнился тебе больше всего?
- Таких моментов было много. Но мне вспоминается, как одна пожилая женщина посмотрела мне прямо в глаза и сказала, что она видит по глазам, что я очень хороший человек. В свободные моменты со многими получалось подолгу поговорить о жизни. Большинство людей были все время очень благодарны. Они не знали, как нас отблагодарить. После выписки из больницы многие пациенты потом приносили персоналу что-то сладкое, вино, торт, фрукты. Такие мелочи бесценны, если они делаются от чистого сердца.
- Почему ты решила вести об этом блог?
- Я пишу свой блог на психологически сложные темы. Я просто хочу помочь людям разобраться в том, как на самом деле обстоят дела с COVID-19 в секторе медицины.
- Что бы ты сказала той молодежи, которая не воспринимает эту болезнь серьезно?
- Я не буду никому ничего говорить. Каждое мнение имеет право на существование. До того, как попала на работу в отделение COVID-19, я лично вообще не считала это проблемой. Меня одолевали сомнения, существует ли эта болезнь. Но моя картина мира сразу перевернулась, когда я оказалась там, в отделении. Там я осознала и поняла, что это такое на самом деле. Трудно поверить другим, пока не увидишь этого своими глазами и не прочувствуешь своей кожей.
Вопросы Кристин задавала координатор группы по созданию контента и совместной работе Teeviit Марис Праатс, редактировала Марилийз Луула
Проект подготовлен совместно Dellfi, Teeviit.ee, Министерством образования и науки и Департаментом по делам образования и молодежи