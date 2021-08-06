История Кристин о работе в отделении COVID-19: я научилась ценить свое время

- Как ты попала в отделение для больных Covid-19?

- Ко мне переехала жить подруга Марге из Тарту, она изучает медицину в Тарту. Она и предложила мне работу в Тарту, хотя я работала и жила в Таллинне. Эта идея меня сразу же вдохновила, я связалась с персоналом больницы и уже на следующий день мне позвонили, что в итоге закончилось тем, что я начала работать в отделении для больных COVID-19.

- Почему ты пошла работать в отделение для больных COVID-19?

- По нескольким причинам. Прежде всего потому, что я хотела убежать от себя самой. Я по природе очень активный человек, мне нравится, когда вокруг что-то происходит, когда дни наполнены событиями и действиями. Я хочу жить жизнью, выстроенной на правильных ценностях. Во-вторых, сейчас больницы переживают огромный кризис именно из-за нехватки работников. Множество врачей, сиделок, медсестер работает в двух или трех местах. Ты смотришь на этих людей и понимаешь, до какой степени они внутренне выдохлись. Отработать подряд 36 часов и сразу пойти на работу в другое отделение, практически не отдохнув, — разве это нормально? Разве это жизнь, о которой мечтает медицинский работник? Конечно же, нет. В-третьих, таким образом я могу внести свой вклад в столь трудный для нашего общества период и помочь тем людям, которые находятся на волоске от смерти.

- Была ли у тебя соответствующая подготовка или тебя обучили сразу на месте?

- У меня не было никакого опыта в этой сфере. Вся подготовка проходила на месте через соответствующую программу обучения.

- Каким был твой обычный рабочий день? Он соответствовал твоим ожиданиям?

- Рабочий день длился 12 часов. В день мы находились в черной зоне 9 часов и в белой зоне 3 часа. Утро начиналось с раздачи еды пациентам. У каждого пациента свое меню. Заходя в каждую палату, следовало надевать желтый плащ и перчатки, а выходя из палаты — выбрасывать и плащ, и перчатки. После сбора подносов мы каждый день обрабатывали палаты биоцидами. Такой была наша обычная утренняя рутина.