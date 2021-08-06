Безудержные вечеринки продолжатся? За контроль над массовыми гулянками на Теллискиви никто не хочет нести ответственность

Вице-мэр Таллинна Айвар Рийсалу сообщил Delfi, что ничего не может сделать с Теллискиви, так как общественное пространство там принадлежит предпринимателям и за соблюдение ограничений несут ответственность именно они.

По словам Рийсалу, у местных самоуправлений нет прав разгонять всех резиновыми дубинками и тем более они не хотят этим заниматься. Поэтому горуправа никак не может ограничить массовые сборища молодежи.

Специалист по связям со СМИ Департамента здоровья Кирси Пруудель пояснила, что в общественном городском пространстве не действуют ограничения, то есть там департамент не будет проверять вакцинационные сертификаты.

"Ограничения действуют на мероприятиях. Если люди самовольно собираются на принадлежащей городу территории, то там не действует максимально разрешенное число участников", — пояснила она.

Как же популярные заведения Теллискиви проверяют соблюдение установленных правительством ограничений?

Член правления Sveta baar Герда Каазик рассказала, что зона бара ограничена забором и со следующей недели на входе туда будут просить предъявить вакцинационный сертификат, отрицательный результат теста на коронавирус или же тест на антитела. Также планируется запрашивать удостоверение личности.

Представитель бара Tšungli сообщил, что они сделают все возможное для гарантии безопасности своих посетителей и на входе будут проверять наличие вакцинационного сертификата или отрицательного результата теста.

Такая же процедура с новой недели будет действовать и в баре Möku, подтвердил представитель бара.

Получить комментарий у Сандера Хаге, владельца одного из самых популярных открытых общественных пространств Теллискиви Depoo, не удалось. Именно в Depoo по вечерам и ночам проходят самые неистовые гуляния.

Таким образом, за соблюдение правил безопасности на своей территории несут ответственность бары, а за общественное пространство никто отвечать не хочет.